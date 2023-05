"Graj legalnie". STS i Fortuna walczą z szarą strefą na rynku bukmacherskim

Łukasz Szewczyk

• Dwie największe firmy bukmacherskie w Polsce zaplanowały specjalną akcję wymierzoną w podmioty działające w szarej strefie.

• Sponsorowane przez nich drużyny piłkarskie w najbliższej kolejce PKO BP Ekstraklasy zagrają w strojach bez logotypów firm, za to z logo kampanii "Graj legalnie".

- mówi Mateusz Juroszek, prezes STS SA, sponsora Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok, Widzewa Łódź i Zagłębia Lubin.STS oraz Fortuna, sponsor Legii Warszawa, Miedzi Legnica i Radomiaka Radom, zrezygnują z reklamy podczas meczów swoich podopiecznych w trakcie 32. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Zamiast logotypów firm pojawią się oznaczenia akcji "Graj legalnie" - bądź na trykotach piłkarzy, bądź na specjalnych opaskach, które zawodnicy włożą na mecz, ale też na bandach LED otaczających boiska. Cały czas reklamowy zarezerwowany dla STS i Fortuny zostanie przeznaczony na promowanie kampanii. Takie same zmiany zaplanowano na bandach LED podczas rozgrywek Fortuna 1. Ligi, których sponsorem tytularnym jest Fortuna, oraz w trakcie spotkań fazy play-off Polskiej Ligi Siatkówki, której sponsorem jest STS.- mówi prezes STS.Chociaż w ubiegłych latach udział szarej strefy w rynku spadał, to w ujęciu nominalnym wciąż rośnie. W 2021 roku obroty wygenerowane przez nielegalne podmioty wyniosły nawet 7,6 mld zł. Dla porównania trzy lata wcześniej było to 4 mld zł. Obserwowany spadek udziału szarej strefy w całkowitej wartości rynku nie wynika więc z jej kurczenia się, ale z szybszego wzrostu rynku legalnego. Po lekkim spowolnieniu w 2020 roku, związanym z ograniczeniami pandemicznymi, rynek w 2021 roku odnotował prawie 50-proc. wzrost.- ocenia Konrad Komarczuk, prezes Fortuny.Budżet państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku od zakładów wzajemnych przez nielegalną część rynku stracił w 2021 roku blisko 380 mln zł. Trzy lata wcześniej było to nieco ponad 200 mln zł.Legalni bukmacherzy oceniają, że sytuację mogłoby poprawić obniżenie podatku od gier. Dziś wynosi on 12 proc. uzyskanych przychodów i jest jednym z najwyższych na świecie. To zaś popycha graczy w kierunku usług nielicencjonowanych operatorów.- wyjaśnia prezes Fortuny.W walce z szarą strefą nie pomaga także wciąż niewystarczająca świadomość graczy. Według wyników badania CXstream przeprowadzonego na zlecenie Stowarzyszenia Graj Legalnie w ubiegłym roku co czwarty Polak obstawiał zakłady wzajemne online. Ponad 4 mln z grających przyznało, że korzystało zarówno z legalnych, jak i nielegalnych serwisów do obstawiania. Pozytywne jest to, że odsetek takich osób spada. W 2020 roku wynosił on 24 proc., a w 2022 - 18 proc. W trakcie dwóch lat zwiększyła się jednak liczba osób, które korzystają wyłącznie z usług nielegalnych podmiotów (z 6 do 7 proc.) - w 2022 roku było ich 1,6 mln.