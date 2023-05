"W swoje ręce" i "Smakołyki". Nowe podcasty w RMF Classic+

Łukasz Szewczyk

• Agnieszka Kaczorowska-Pela - tancerka, aktorka, choreografka i osobowość medialna i Dominika Zagrodzka - dziennikarka i antropolożka kultury z nowymi podcastami w RMF Classic+.

- mówi Michał Zalewski, head of content & public relations RMF Classic+. -- dodaje Zalewski.Dominika Zagrodzka, dziennikarka i antropolożka kultury, w podcaście "Smakołyki" dla RMF Classic+ zabiera słuchaczy w podróż po świecie nie tylko kulinariów i gastronomii, ale także po świecie kultury i emocji z jedzeniem związanych. O jedzeniu pisze od ponad 10 lat. Od niedawna opowiada o nim także na blogu Pożywka.pl oraz w branżowym magazynie "Food Service". Przez kolejnych osiem tygodni w każdy piątek zaprasza do stołu pełnego "Smakołyków".Agnieszka Kaczorowska-Pela, tancerka, aktorka, choreografka i osobowość medialna, od zeszłego roku również certyfikowana trenerka mentalna. Podcastem "W swoje ręce" w RMF Classic+ zachęca słuchaczy do zatrzymania się na chwilę i wzięcia w tytułowe swoje ręce codzienność każdego z nas. Kolejne odcinki z osobistymi historiami i przemyśleniami Agnieszki, które zainspirują do działania i dbania o siebie i swój rozwój, w każdy czwartek.RMF Classic+ to platforma radiowa, która oferuje m.in. możliwość zdobycie książek czy biletów na wydarzenia kulturalne w Plusomacie oraz cztery nadawane równolegle do głównej anteny audycje muzyczne (Muzyka Filmowa, Ballady, Muzyka Klasyczna, Piosenki Filmowe). RMF Classic+ to również więcej muzyki zamiast reklam - w miejscach bloków reklamowych pojawiają się dodatkowe utwory i animacje. Już wkrótce, bo jeszcze w maju subskrybenci będą mogli słuchać kolejnych sześciu Stacji+, czyli internetowych stacji gatunkowych z muzyką wybieraną przez zespół muzyczny RMF Classic. W planach m.in. RMF Classic+ Hans Zimmer czy RMF Classic+ Czas skupienia.Dostęp do RMF Classic+ można zakupić na określony czas: na 3, 6 lub 12 miesięcy lub skorzystać z opcji subskrypcji w cenie 9,90 zł miesięcznie. Nowi użytkownicy mogą testować usługę przez 30-dni całkowicie bezpłatnie.