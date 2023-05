Ela Romanowska nową prowadzącą Nasz Nowy Dom" w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Nową prowadzącą programu "Nasz Nowy Dom" będzie aktorka Ela Romanowska.

W poniedziałek (15 maja 2023 roku) startują zdjęcia do kolejnego sezonu programu "Nasz nowy dom", a odcinki z nową prowadzącą będzie można zobaczyć na antenie Polsatu już jesienią. Romanowska zastąpi Katarzynę Dowbor, z którą Polsat zakończył współpracę Ela Romanowska jest znana widzom Polsatu. Grała między innymi w serialach "Samo życie", "Pierwsza miłość", "Świat według Kiepskich", "W rytmie serca" a wkrótce zobaczymy ja także w nowym serialu Polsat Box Go "Swaci". Romanowska przebojem zdobyła też serca fanów "Tańca z Gwiazdami". W 5. edycji programu w parze z Rafałem Maserakiem doszła do finału. Była również finalistką 11. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"."Nasz Nowy Dom" gości na antenie Polsatu od 10 lat i od początku cieszy się niesłabnącą sympatią widzów. Do tej pory ekipa Polsatu wyremontowała już prawie 300 domów i mieszkań najbardziej potrzebujących rodzin w całej Polsce.