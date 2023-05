Nowy sezon programu "Dom w miesiąc" w Canal+ Domo

Łukasz Szewczyk

• Zastanawiasz się nad budową własnego domu, ale zależy Ci na czasie?

• Pragniesz stworzyć wymarzony dom szybko, sprawnie i nie chcesz, aby ograniczała Cię pora roku?

• Z pomocą przychodzi Damian Urbańczyk, który bacznie obserwuje jak bohaterowie serii "DOm w miesiąc" realizują swoje budowlane marzenia.

Całoroczny dom na przedmieściach, designerska leśniczówka na wynajem albo wakacyjny azyl dla rodziny. Bohaterowie programu mają różne cele, ale chcą je osiągnąć w krótkim czasie, bo w zaledwie miesiąc. Prowadzący, Damian Urbańczyk, uczestniczy w realizacji tych ambitnych planów, a widzowie będą mogli poznać proces budowy - od projektu do efektu. Autorzy serii zaprezentują nowoczesne technologie i ich zastosowanie, a także realne koszty takich inwestycji."Dom w miesiąc" to przepis na szybki sukces. Szybkość produkcji, całoroczna możliwość tworzenia, różnorodność projektów i atrakcyjne ceny, to tylko niektóre z zalet, które oferują producenci domów modułowych. Bo szybko wcale nie znaczy gorzej. Szybko może oznaczać dobrze, precyzyjnie i o każdej porze roku. Zobacz program, w którym rzeczy niemożliwe realizuje się od ręki, bo w tydzień, a na cuda trzeba trochę poczekać. Trochę? Czyli zaledwie miesiąc.Program dostępny będzie także na platformie Canal+ Domo.