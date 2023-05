Gala BKFC 42 na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• Tydzień po pasjonującej gali w Denver fani walk na gołe pięści znów będą mogli raczyć się niezwykłym widowiskiem spod znaku Bare Knuckle Fighting Championship. Tym razem w Greenville

• Transmisja antenie Fightklubu

BKFC 42

Najbliższa gala BKFC odbędzie się w nocy z piątku na sobotę (12/13 maja), a jej głównym pojedynkiem będzie starcie w wadze lekkiej pomiędzy niepokonanym w okrągłym ringu Tonym "Loco" Soto (4-0), a byłym pretendentem do tytułu BKFC, Tylerem "Tornado" Goodjohnem (4-2).Pierwszy z nich jest na razie niepokonany w BKFC, Goodjohn będzie jednak zdecydowanie najtrudniejszym rywalem z jakim do tej pory przyszło rywalizować Amerykaninowi. Pochodzący z Wielkiej Brytanii "Tornado" również rozpoczął karierę w okrągłym ringu od czterech kolejnych zwycięstw, po nich przyszły jednak dwie porażki, z Luisem "Baboonem" Palomino, numerem 1 w rankingu Pound-for-Pound oraz z Jamesem Lilleyem, pretendent nr 1 w wadze lekkiej.W Greenville Brytyjczyk, pierwszy w historii fighter z Europy, który walczył o mistrzostw BKFC, będzie chciał powrócić na zwycięski szlak. Czy uda mu się ta sztuka i jednocześnie przerwie on niesamowitą serię Soto, który z kolei będzie chciał wyśrubować swój nieskalany bilans do pięciu kolejnych wygranych?Równie ciekawie zapowiadającą się walką powinna być konfrontacja dwóch czołowych fighterów wagi średniej, Douga "ColdReda" Coltrane'a z Blake'em LaCaze. Pierwszy z nich przed weekendową galą może pochwalić się bilansem 3-0, LaCaze na razie ma w BKFC jedną wygraną i jedną porażkę. Który wskaźnik w piątkową noc zmieni się w dwójkę? Dla obu to bardzo ważna walka, jej triumfator najprawdopodobniej awansuje bowiem do najlepszej piątki dywizji.W Greenville zobaczymy ponadto w ringu m.in. Keitha "The Rockstara" Richardsona, który wraca do BKFC, aby zmierzyć się w debiutującym w tej organizacji Nickiem "Nicky No Holdz Barrz" Burgosem. Richardson też nie ma zbyt dużego doświadczenia w walkach na gołe pięści - jeden wygrany pojedynek z Justinem Scogginsem na BKFC - może jednak pochwalić się całkiem solidnym dorobkiem w MMA, podobnie zresztą jak i jego rywal. Bilans "The Rockstara" w MMA ro 22-11, a Burgosa 11-6.Wspomniana wyżej dwójka to niejedyni fighterzy, którzy zdecydowali się porzucić MMA na rzecz walk na gołe pięści. Tylko z poprzedniej gali w Denver taką drogą poszli Mike Perry, Eddie Alvarez czy Ben Rothwell. Podobną ścieżkę obrał również m.in. Trevor Loken, który w Karolinie Południowej powalczy o drugie w karierze zwycięstwo w okrągłym ringu. Amerykanin, który w amatorskim MMA miał bilans 5-0, w swoim debiucie w BKFC znokautował w 40 sekund weterana UFC, Marcusa Brimage'a. Tym razem na jego drodze stanie Brandon Allen, który przygodę z Bare Knuckle Fighting Championship rozpoczął od porażki z Jordanem Nashem, w dwóch kolejnych walkach wygrał jednak ze Stevo Morrisem i Joshem Marerem.W innych ciekawych walkach warto na pewno zwrócić uwagę na jedyną kobiecą konfrontację w karcie, w której walcząca o trzecie zwycięstwo w BKFC Andy "The CrAsian" Nguyen przetestuje w wadze słomkowej debiutującą w organizacji Sydney "Sundance" Smith.Gala BKFC 42 w nocy z piątku na sobotę (12/13 maja) o godz. 2:00 na żywo w Fightklubie.