"Świat bez granic", "Ogród tysiąca pszczół" i niemiecka bezpieka w Planete+

Jak wygląda codzienność w różnych zakątkach globu? Jakie relacje łączą mieszkających tam ludzi z przyrodą? Zwyczajne życie w miejscach, które są nam kulturowo bliskie lub bardzo odległe. Od koła podbiegunowego do lasów tropikalnych, od pustynnej Patagonii po wyspy w Oceanii --(Planete+, Canal+ Online) to seria, która łączy w sobie aspekt podróżniczy, etnograficzny, ale przede wszystkim społeczny. Błyskotliwy portret ludzi w ich naturalnym środowisku -- nie idylliczny, tylko realny, oparty na obserwowaniu bohaterów, którzy w danym miejscu żyją, mają rodziny, pracują. W nowych odcinkach zajrzymy m.in. na wyspę Curaçao i na Ziemię Ognistą, do Namibii, Mauretanii, Korei, Tajlandii, Kolumbii, Szwajcarii, Włoch i nad Morze Północne.W 1996 roku Claremont, zamożne przedmieście Perth w Australii Zachodniej, stało się areną tragicznych wydarzeń. Zaczęło się od zaginięcia 18-letniej Sarah Spiers. Kilka miesięcy później zniknęły dwie kolejne młode kobiety. Gdy znaleziono ich zwłoki, rozpoczęło się śledztwo zakrojone na wielką skalę.(Planete+, Canal+ Online) to mini seria o tym, jak sprawca potrafi sprytnie ukryć się w społeczności. Popełnia zbrodnie, terroryzując otoczenie, a następnie wiedzie spokojne życie przez kolejne 20 lat. Do czasu, aż nowe pokolenie śledczych przy pomocy nowych technik trafia w końcu na jego trop.Wśród premier film dokumentalny(od 17 maja w Planete+ i Canal+ Online). Na początku XXI wieku rzeźby Alberto Giacomettiego (1901-1966) osiągały rekordowe ceny. Gdy w 2009 roku wyszło na jaw, że wiele z nich to podróbki, w świecie sztuki zapanowała konsternacja. Okazało się, że na przestrzeni dekady trzej oszuści sprzedali setki fałszywych brązów Giacomettiego. Nabrali nawet muzea, które kupowały dzieła do swoich zbiorów. Jak tego dokonali i kto wpadł na ich trop? W tle tego pasjonującego śledztwa poznajemy dziwne, pokręcone losy samego Giacomettiego.Dokument(od 20 maja w Planete+ i Canal+ Online) zdradza sekrety jednej z najsprawniejszych instytucji reżimu komunistycznego. Policja polityczna Niemieckiej Republiki Demokratycznej, jedna z najbardziej skutecznych bezpiek w dziejach świata -- miała pod kontrolą wszystkich obywateli przez ponad 40 lat. Po upadku Muru Berlińskiego w jej archiwach odkryto ponad 41 milionów indywidualnych kart osobowych, prawie półtora miliona zdjęć, setki tysięcy tajnych filmów. Na podstawie ostatnich odkryć w archiwach nakręcono ten dokument -- syntetyczny przekrój przez najsprawniejszą instytucję reżimu komunistycznego.Koronawirus, lockdown, co robić przez długie dni izolacji? Renomowany brytyjski operator wildlife'u Martin Dohrn wpada na pomysł. W przydomowym ogrodzie w Bristolu montuje fachowy sprzęt filmowy do makrozdjęć i cierpliwie filmuje gody, narodziny, życie, walkę i śmierć mieszkających w nim owadów: dzikich pszczół, os, much i innych. Z niektórymi z nich się zaprzyjaźnia.(od 28 maja w Planete+ i Canal+ Online) to nieszablonowy dokument przyrodniczy.(od 28 maja w Planete+ i Canal+ Online). Słynny przypadek paradoksu sądowniczego Marka DeFriesta, który jako nastolatek trafił do więzienia na 4 lata za nielegalne posiadanie broni i kradzież narzędzi ojca. Jednak wskutek niebywale sprytnych ucieczek z pilnie strzeżonych zakładów karnych (20 prób, w tym 7 udanych), zwiększył swój wyrok do 28 lat. W tle nierozstrzygnięty dylemat - czy Mark jest naprawdę chory psychicznie, czy też sprytnie symuluje chorobę?