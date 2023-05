Finisz ligowych rozgrywek, finały Pucharu Anglii i Niemiec, żużel - czerwiec w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W czerwcu widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć mecze ostatnich kolejek w hiszpańskiej LaLiga Santander, włoskiej Serie A i francuskiej Ligue 1 Uber Eats.

• Stacja pokaże na swoich antenach również finałowe starcia o Puchar Anglii i Puchar Niemiec

• Dla fanów żużla zaplanowano transmisje spotkań w dwóch najlepszych ligach świata - polskiej PGE Ekstraligi i szwedzkiej Bauhaus-Ligan.

W czerwcu odbędzie się wielki finał Pucharu Anglii, najstarszych klubowych rozgrywek piłkarskich na świecie. W tym roku decydujący mecz będzie miał wyjątkowy charakter, bo dojdzie w nim do derbowej konfrontacji Manchesteru City z Manchesterem United. Starcia pomiędzy tymi drużynami budzą ogromne emocje i pada w nich zwykle mnóstwo bramek. Biorąc pod uwagę tylko trzy ostatnie spotkania The Citizens z Czerwonymi Diabłami kibice zobaczyli ich w sumie aż 17! Tym razem także można spodziewać się festiwalu strzeleckiego, ponieważ na Wembley Stadium wystąpią tacy zawodnicy jak Erling Haaland czy Marcus Rashford, którzy zaliczają fantastyczny sezon. Podopieczni trenera Pepa Guardioli chcą wziąć rewanż za styczniowy ligowy mecz z ekipą Erika Ten Haga, kiedy gol przesądzający o ich porażce padł w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach.Transmisja:• Manchester City - Manchester United, sobota, 3 czerwca, 15:55Sezon piłkarski w Niemczech zostanie zwieńczony tradycyjnie wielkim finałem DFB-Pokal. Na Stadionie Olimpijskim w Berlinie broniące trofeum RB Lipsk zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt. Orły z Frankfurtu w lidze spisują się w kratkę, ale przez wszystkie rundy pucharowe przebrnęły bez potknięcia. Pokonanie silnej ekipy z Lipska nie będzie jednak łatwe, bo ta w końcówce rozgrywek jest w bardzo dobrej formie, co potwierdziła między innymi w półfinałowym meczu z SC Freiburgiem, wygranym aż 5:1. Jedną z atrakcji finału Pucharu Niemiec będzie francuski pojedynek Randala Kolo Muaniego po stronie Eintrachtu z wielką gwiazdą Byków, Christopherem NkunkuTransmisja:• RB Lipsk - Eintracht Frankfurt, sobota, 3 czerwca, 19:55Mimo ambitnej postawy innych drużyn obecny sezon LaLiga Santander został zdominowany przez potęgi hiszpańskiego futbolu - FC Barcelonę, Real Madryt i Atlético Madryt. Za plecami tej trójki toczy się zacięta walka o pozostałe miejsca zapewniające występy w europejskich pucharach. Aspirują do nich między innymi Real Sociedad, Real Betis, Villarreal CF i Athletic Club. Trwa również rywalizacja na dole stawki pomiędzy zespołami zagrożonymi degradacją. W czerwcu odbędzie się finałowa kolejka hiszpańskich rozgrywek, po której kibice poznają ostateczny układ ligowej tabeli. W jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań FC Barcelona zagra na wyjeździe z Celtą Vigo. To może być istotny mecz dla napastnika Barçy Roberta Lewandowskiego, który toczy pojedynek z Karimem Benzemą o tytuł króla strzelców LaLiga Santander.Transmisja:• finałowa kolejka, niedziela, 4 czerwcaSSC Napoli ma już zapewnione scudetto, ale nadal nie wiadomo, które drużyny oprócz Azzurrich zagwarantują sobie grę w następnej edycji Ligi Mistrzów UEFA. Największe szanse mają S.S. Lazio, Juventus FC, Inter Mediolan, AC Milan, AS Roma i Atalanta Bergamo. Wiele wskazuje na to, że o wszystkim przesądzi dopiero finałowa kolejka zaplanowana na początek czerwca. Przed sporym wyzwaniem stanie wówczas Juventus, który zmierzy się na wyjeździe z Udinese Calcio. W obecnym sezonie w meczach z tym rywalem punkty stracili wszyscy konkurenci Starej Damy, więc o sukces może być trudno. Strzegący bramki Juve Wojciech Szczęsny powinien uważać szczególnie na groźnego napastnika Beto, a współodpowiedzialny za grę w ofensywie Arkadiusz Milik musi wraz z kolegami uporać się ze szczelnym blokiem defensywnym kierowanym przez utalentowanego Jakę Bijola.Transmisja:• finałowa kolejka, niedziela, 4 czerwcaParis Saint-Germain jest na dobrej drodze do wywalczenia swojego jedenastego tytułu mistrza Francji. Piłkarze Olympique Marsylia i RC Lens jeszcze mogą pokrzyżować jego plany, ale zdają sobie sprawę, że jest to niezwykle trudne, dlatego głównie skupiają się na rywalizacji o drugie miejsce w tabeli, które daje awans do Ligi Mistrzów UEFA. Jak ostatecznie ukształtuje się ligowe podium? O tym będzie można przekonać się w nadchodzących tygodniach, a nie jest wykluczone, że wszystko rozstrzygnie dopiero finałowa kolejka, która odbędzie się w pierwszy weekend czerwca. Wówczas PSG zagra z groźnym Clermont Foot 63, przeciwnikiem OM będzie broniące się przed spadkiem AC Ajaccio, a Lens stanie w szranki z również zagrożonym degradacją AJ Auxerre.Transmisja:• finałowa kolejka, sobota, 3 czerwcaOd początku nowego sezonu PGE Ekstraligi broniący tytułu mistrzowskiego PLATINUM MOTOR Lublin ma kilku poważnych konkurentów w walce o najwyższe cele. Szczególnie groźna jest BETARD SPARTA Wrocław, którą wielu ekspertów uznaje obecnie za pierwszą siłę polskiego speedwaya. W czerwcu rozgrywki najlepszej żużlowej ligi świata przekroczą półmetek rundy zasadniczej. Widzowie ELEVEN SPORTS zobaczą w akcji między innymi wspomniane ekipy Lublina i Wrocławia. Rywalem Motoru będzie ZOOLESZCZ GKM Grudziądz. Kibice mogą zacierać ręce, bo w trakcie tego meczu dojdzie do ekscytującego pojedynku Bartosza Zmarzlika z największą gwiazdą grudziądzan, Nickim Pedersenem. Z kolei Sparta zagra na wyjeździe z groźną EBUT.PL STALĄ Gorzów. W poprzednim sezonie wrocławianie przegrali z tym przeciwnikiem na jego torze aż 38:52. Czy tym razem uda się zwyciężyć?Najważniejsze transmisje:• ZOOLESZCZ GKM Grudziądz - PLATINUM MOTOR Lublin, niedziela, 4 czerwca• EBUT.PL STAL Gorzów - BETARD SPARTA Wrocław, piątek, 16 czerwcaW czerwcu widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli oglądać kolejne mecze szwedzkiej Bauhaus-Ligan, która jest uważana za drugą najlepszą żużlową ligę świata. Rozgrywki budzą duże zainteresowanie wśród polskich fanów speedwaya, ponieważ na szwedzkich torach występuje ponad 20 przedstawicieli naszego kraju z Bartoszem Zmarzlikiem i Maciejem Janowskim na czele. Co ciekawe, biało-czerwoni znajdują się w kadrach wszystkich siedmiu drużyn, więc wysoce prawdopodobny jest ich udział w każdym transmitowanym spotkaniu.