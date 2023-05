KSW 82, mecze Premier League i Bundesligi - sportowy weekend z Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Viaplay

• Hooi kontra Grzebyk hitem gali KSW 82

• City świadome celu, Arsenal się nie poddaje - 36. kolejka Premier League

• Borussia kontra Borussia - 32. kolejka Bundesligi

W walce wieczoru dojdzie do pojedynku zawodników, którzy nie lubią czekać na rozstrzygnięcie do decyzji sędziów. W boju tym Brian Hooi, numer trzy wśród najlepszych fighterów wagi półśredniej KSW, zmierzy się z Andrzejem Grzebykiem, numerem cztery tego zestawienia.Holender ma na swoim koncie 30 stoczonych pojedynków na zasadach MMA, z których dziewiętnaście wygrał, a trzynaście skończył przed czasem. Rywalizował zresztą nie tylko w MMA, ale również w brutalnych starciach na gołe pięści. Jak sam mówi, za każdym razem, gdy wchodzi do klatki, stara się zdominować i rozbić swojego przeciwnika, to samo zamierza zrobić w pojedynku z Andrzejem Grzebykiem. -- deklaruje.Hooi wkroczył do organizacji KSW z przytupem i w pięknym stylu pokonał przed czasem Michała Pietrzaka. Starcie, choć krótkie, było tak efektowne, że wybrano je najlepszą walką wieczoru gali KSW 72. W drugim pojedynku Hooi stanął naprzeciwko Artura Szczepaniaka i musiał uznać jego wyższość. W trzeciej konfrontacji jego rywalem był Bułgar, Jivko Stoimenov. Panowie od początku postawili na mocne wymiany w stójce. Widać było, że obaj polują na nokaut i w końcu Hooi trafił lewym prostym, po którym Stoimenov upadł na matę. Już w parterze Holender dokończył dzieła zniszczenia, a sędzia przerwał pojedynek.Andrzej Grzebyk stoczył do tej pory 25 pojedynków w MMA, dziewiętnaście z nich wygrał, a piętnaście zakończył przed czasem. Podczas zbliżającej się walki chce od początku wywrzeć presję na Holendrze i jak najszybciej posłać go na deski. Grzebyk rozpoczął swoją przygodę z zawodowym MMA w podobnym czasie co Hooi, jednak w KSW rywalizuje dłużej niż Holender. W okrągłej klatce stoczył do tej pory sześć pojedynków. Polak nie ukrywa, że jego ulubioną płaszczyzną walki również jest stójka i zawsze dąży do nokautu. -- zapowiada pewny siebie Grzebyk.Arsenal był na czele tabeli Premier League niemalże od początku sezonu. Na nieszczęście 'Kanonierów' spadek formy przytrafił się im w najgorszym możliwym momencie. Seria trzech remisów i porażka 1:4 w bezpośrednim starciu z City były dla londyńskiego bardzo kosztowne. 'Kanonierzy' w trzy tygodnie roztrwonili całą, mozolnie wypracowywaną przewagę nad najgroźniejszym rywalem.Kryzys w londyńskim klubie został już jednak zażegnany, a wskazują na to dwa przekonujące zwycięstwa nad mocnymi Chelsea (3:1) i Newcastle (2:0). Warto dodać, że z meczu na mecz coraz lepiej spisuje się Jakub Kiwior. Ostatnio polski obrońca regularnie występuje w podstawowym składzie i jest duża szansa, że ponownie zobaczymy go w akcji w ten weekend, kiedy 'Kanonierzy' podejmą Brighton.Tymczasem obrońcy tytułu zagrają na wyjeździe z Evertonem, które zajmuje 17. pozycję w tabeli i broni się przed spadkiem. Ewentualna strata punktów w starciu lidera z outsiderem byłaby niemałą sensacją.Ostatnia, dosyć pechowa porażka z Nottingham Forest (3:4) w zasadzie przekreśliła szanse Jana Bednarka i jego kolegów z Southampton na utrzymanie. 'Święci' zajmują ostatnia pozycję w zestawieniu i tracą już osiem punktów do miejsca gwarantującego utrzymanie. Do końca sezonu pozostały już tylko trzy kolejki, w ten weekend Southampton zmierzy się z Fulham.Zwycięstwo nad Manchesterem United (1:0) wyraźnie uspokoiło nieco nerwową sytuację w West Hamie. Łukasza Fabiański i jego koledzy są już pewni utrzymania, koncentrują się więc na występach w Lidze Konferencji Europy UEFA, gdzie w półfinale walczą z holenderskim AZ Alkmaar. W tę niedzielę czekają ich derby Londynu, rywalem 'Młotów' będzie Brentford.Do szerokiego składu Aston Villi wciąż nie wrócił Matty Cash, który w połowie marca doznał kontuzji w eliminacyjnym meczu reprezentacji Polski z Czechami. W ten weekend 'The Villains' podejmą Tottenham.W ostatnim czasie Bayern i Borussia dosyć regularnie zamieniały się miejscami na szczycie ligowej tabeli. Po porażce w Der Klassikerze w połowie marca, gracze z Dortmundu tracili do Bawarczyków dwa punkty. Ta niewielka różnica dzieląca oba zespoły utrzymywała się przez kilka tygodni, aż w końcu Bayern dosyć nieoczekiwanie uległ FSV Mainz (1:3). Tymczasem Borussia rozgromiła Eintracht Frankfurt (4:0) i ponownie wskoczyła na fotel lidera. Następnie role się odwróciły - Borussia zgubiła punkty w Bochum (1:1), a Bayern pokonał Herthę Berlin (2:0) i ponownie odzyskał prowadzenie.Dopiero przed tygodniem oba kluby dopisały do swojego konta po trzy oczka - lider pokonał Werder Brema 2:1, a Dortmundczycy rozgromili Wolfsburg 6:0. W nadchodzącej kolejce Borussia podejmie swoją imienniczkę z Moenchengladbach, a wiec klub środka tabeli. Z kolei Bayern zagra z broniącym się przed spadkiem Schalke.Wydawało się, że forma Wolfsburga zwyżkuje, ale w ubiegły weekend opinię tą brutalnie zweryfikował wicelider. Borussia zdemolowała 'Wilki' 6:0, ale mimo to Jakub Kamiński i jego koledzy wciąż liczą się w walce o miejsce dające prawo gry w europejskich pucharach jesienią. W sobotę podejmą TSG Hoffenheim, czyli jednego z kandydatów do spadku.Najlepszej passy nie miał ostatnio FC Augsburg, po dwóch przegranych z rzędu ekipa Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego wywalczyła dwa remisy - z VfB Stuttgart (1:1) i Eintrachtem Frankfurt (1:1). Dopiero zeszłotygodniowa wygrana nad Unionem Berlin (1:0) pozwoliła graczom Augsburga odetchnąć z ulgą, bowiem nie muszą się już raczej martwić o utrzymanie w lidze.Z pewnością wpływ na postawę bawarskiej drużyny ma absencja Gikiewicza, którego z gry wyeliminowała kontuzja stopy. Polak opuścił już cztery ligowe mecze i nie wiadomo w tym sezonie jeszcze wróci na boisko. Swoje kłopoty ma też Gumny, polski obrońca wypadł z podstawowego składu i nic nie wskazuje na to, aby miał do niego w najbliższym czasie wrócić. W sobotę podopieczni trenera Enrico Maassena zmierzą się z przedostatnim VfL Bochum.O pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej dzielnie walczy Schalke, którego podstawowym obrońcą jest Marcin Kamiński. Zdobyte w ostatnich tygodniach punkty pozwoliły graczom z Zaglębia Ruhry wydostać się ze strefy spadkowej. W sobotę czeka ich nie lada wyzwanie, bowiem musieli będą stawić czoła liderowi i to w Monachium.Plan transmisji:Piątek (12 maja):• 20:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Kędzior i Radosław GilewiczSobota (13 maja):• 13:30 Premier League:Komentarz: Andrzej Twarowski i Michał Gutka• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Borek i Tomasz Urban• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Szymon Ratajczak i Radosław Gilewicz• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Michał Skiba i Wojciech Górski• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Juza i Piotr Majchrzak• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Dawid Król i Mateusz Skwierawski• 16:00 Premier League:Komentarz: Kamil Kania i Paweł Grabowski• 16:00 Premier League:Komentarz: Mariusz Hawryszczuk i Michał Borkowski• 16:00 Premier League:Komentarz: Tomasz Górski• 16:00 Premier League:Komentarz: Przemysław Pełka i Maciej Łuczak• 16:00 Premier League:Komentarz: Marcin Pawłowski i Wojciech Piela• 18:30 Bundesliga:Komentarz: Kamil Kania i Marcin Borzęcki• 19.00komentarz: Maciej Turski i Dominik DurniatNiedziela (14 maja)• 15:00 Premier League:Komentarz: Marcin Pawłowski i Wojciech Piela• 15:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Wolski i Tomasz Urban• 15:00 Premier League:Komentarz: Andrzej Twarowski i Michał Gutka• 17:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Borek i Marcin Borzęcki• 17:30 Premier League:Komentarz: Przemysław Pełka i Maciej ŁuczakPoniedziałek (15 maja):• 21:00 Premier League:Komentarz: Piotr Domagała i Paweł Grabowski