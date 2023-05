Derby Katalonii: Decydujący mecz Barcelony hitem piłkarskiego weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć niezwykle ważne derby Katalonii, w których FC Barcelona zmierzy się z RCD Espanyolem. Jeśli drużyna Roberta Lewandowskiego wygra, to niezależnie od wyników innych spotkań zapewni sobie mistrzostwo Hiszpanii.

• Ciekawie powinno być również we Francji i Portugalii, gdzie swoje mecze rozegrają główni faworyci do tytułów - Paris Saint-Germain i SL Benfica.

W ten weekend prowadząca w tabeli LaLiga Santander FC Barcelona zmierzy się w derbach Katalonii z RCD Espanyolem. To kluczowy mecz dla losów mistrzostwa Hiszpanii, bo jeśli Robert Lewandowski i spółka wygrają, to zagwarantują sobie tytuł i będą mogli rozpocząć świętowanie. O sukces nie będzie łatwo, bo Espanyol bardzo potrzebuje punktów w walce o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ponadto warto przypomnieć, że w dwóch ostatnich konfrontacjach z lokalnym rywalem Barça zaledwie zremisowała. Czy Papużki ponownie okażą się dla niej sporym wyzwaniem? To spotkanie będzie bardzo istotnie dla Roberta Lewandowskiego, który walczy o swój pierwszy tytuł króla strzelców LaLiga Santander. Obecnie Polak ma tylko o dwa gole więcej niż jego główny konkurent, Karim Benzema.Ciekawie powinno być również na Estadio Manuel Martínez Valero, gdzie Elche CF zagra z drugim w tabeli Atlético Madryt. Goście walczą z Realem Madryt o wicemistrzostwo kraju i tylko zwycięstwo da im gwarancję zachowania wyższej pozycji od Królewskich. Ich największą nadzieją jest Antoine Griezmann, który jest w świetnej formie i w pięciu ostatnich występach zanotował w sumie cztery trafienia i tyle samo asyst.Na ostatniej prostej rozgrywek ligi włoskiej Juventus FC nabrał szybkiego tempa i stał się głównym kandydatem do wicemistrzostwa kraju. Co prawda nadal ciąży na nim widmo ewentualnego odjęcia punktów na koniec sezonu, ale piłkarze Starej Damy liczą na to, że zachowają obecną pozycję w tabeli i wywalczą awans do europejskich pucharów. W 35. kolejce Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik i ich koledzy zmierzą się z walczącym o utrzymanie w Serie A US Cremonese. Stara Dama będzie faworytem, ale musi uważać, ponieważ ekipa z Cremony w czterech ostatnich spotkaniach nie poniosła porażki i straciła w sumie tylko dwie bramki. Warto również zaznaczyć, że w jesiennej konfrontacji z tym rywalem gola decydującego o wygranej Juve strzelił w doliczonym czasie gry Arkadiusz Milik.Głównym konkurentem Juventusu w zmaganiach o drugie miejsce w tabeli jest S.S. Lazio, które traci do klubu z Turynu zaledwie dwa punkty. W najbliższej kolejce rzymianie zagrają na Stadio Olimpico ze znajdującym się tuż nad strefą spadkową US Lecce. Dwa poprzednie starcia pomiędzy tymi zespołami zakończyły się sensacyjnymi zwycięstwami Lecce. Ponowny triumf tej drużyny znacznie przybliży ją do pozostania w Serie A, a jednocześnie może sprawić, że Lazio wypadnie ze strefy gwarantującej grę w następnej edycji Ligi Mistrzów UEFA.Na cztery kolejki przed finiszem sezonu Paris Saint-Germain jest liderem Ligue 1 Uber Eats i ma sześć punktów przewagi nad drugim RC Lens. W najbliższy weekend paryżanie podejmą na Parc des Princes AC Ajaccio i jeśli wygrają, to będą już bardzo blisko tytułu mistrza Francji. Ich rywale na pewno tanio skóry nie sprzedadzą, bo dla nich ten mecz ma również ogromną stawkę. Porażka będzie bowiem oznaczać, że Ajaccio definitywnie straci szanse na pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej na kolejny sezon. Defensywa gości musi uważać szczególnie na Kyliana Mbappé, który jest faworytem wyścigu o tytuł króla strzelców, a w poprzedniej konfrontacji z nimi strzelił dwa gole i zanotował asystę.SL Benfica zajmuje pierwsze miejsce w lidze portugalskiej, ale jej przewaga nad drugim FC Porto wynosi zaledwie cztery punkty. Jeśli drużyna z Lizbony chce mieć pewność, że utrzyma pozycję lidera i sięgnie po mistrzostwo kraju, to w trzech pozostałych do końca sezonu meczach nie może pozwolić sobie na potknięcia. W pierwszym z nich rywalem Orłów będzie Portimonense SC, które jest w dobrej formie i doznało porażki tylko w jednym z ostatnich pięciu spotkań. SL Benfica jest jednak najskuteczniejszym zespołem obecnych rozgrywek, a jej kibice liczą, że sukces na Estádio Municipal de Portimão zagwarantują ofensywne gwiazdy, takie jak z Gonçalo Ramos czy João Mário. Z kolei gospodarze nadzieje pokładają przede wszystkim w swoim najlepszym napastniku, Welintonie Júniorze.W zaległym meczu trzeciej rundy PGE Ekstraligi broniący tytułu mistrza Polski PLATINUM MOTOR Lublin zmierzy się na własnym stadionie z CELLFAST WILKAMI Krosno. Koziołki rozpoczęły nowy sezon od trzech wygranych i jednej porażki, dzięki czemu zajmują drugie miejsce w tabeli, za BETARD SPARTĄ Wrocław. Z kolei beniaminek z Krosna ma na koncie dwa zwycięstwa i tyle samo przegranych, co daje mu piątą lokatę. Po stronie gospodarzy będzie można zobaczyć w akcji Bartosza Zmarzlika, który jest najlepiej punktującym zawodnikiem obecnych rozgrywek. Jego pojedynki z liderem gości, Jasonem Doyle'em, będą z pewnością jedną z atrakcji tego widowiska.Plan transmisji:Piątek (12 maja):• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz Majak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał ŚwierżyńskiSobota (13 maja):• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Michał Grzyb, Piotr Czachowski• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4_komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Mateusz Janiak, Piotr Czachowski• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Grzyb• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Michał Świrkula• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Eryk Szpruch, Adrian Gątarek• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (14 maja):• 12:25 Serie A:(Eleven Soports 1)komentarz: Michał Grzyb, Piotr Czachowski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Eryk Szpruch, Michał Świrkula• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zielińskistudio: Mikołaj Kruk, Mateusz Janiak, Marcin Nowomiejski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zielińskistudio: Mikołaj Kruk, Mateusz Janiak, Marcin Nowomiejski• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00, transmisja również w natywnym 4K)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Marcin Gazda, Maciej Kruk, Piotr Urban, Adrian Białkowski• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Eryk Szpruch• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (15 maja):• 19:00 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Marcin Kuźbickstudio: Anita Mazur, Oskar Bober• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Nowmomiejski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Eryk Szpruch, Sebastian Chabiniak