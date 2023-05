Hit Ekstraklasy, ciekawe mecze LaLiga i Premier League - piłkarski weekend Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Wszystkie spotkania 32. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, w tym hit Raków Częstochowa - Lech Poznań.

• Ciekawe pojedynki w Premier League oraz La Liga Santander, a także koszykarskie emocje w NBA

W ostatniej kolejce poznaliśmy nowego Mistrza Polski! Klub z Częstochowy zapewnił sobie ten tytuł na trzy kolejki przed końcem sezonu. To pierwsze takie osiągnięcie tego klubu w historii. Jednak emocje związane z PKO BP Ekstraklasą w sezonie 2022/23 się nie kończą. Rywalizacja w 32. kolejce rozpocznie się w piątkowy wieczór w Gliwicach, gdzie miejscowy Piast o ligowe punkty walczyć będzie z Koroną Kielce. Piast cały czas utrzymuje kapitalną dyspozycję i pozostaje niepokonany od prawie trzech miesięcy. Ostatnia porażka drużyny z Gliwic to mecz z Legią, 19 lutego! Korona Kielce po zwycięstwie w ostatniej kolejce z Mistrzem Polski z pewnością będzie chciała utrzymać dobrą passę i zainkasować kolejny komplet punktów. Drugim piątkowym starciem będzie pojedynek Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok. "Legioniści" w ostatniej kolejce przegrali z Pogonią i cały czas nie mogą być pewni zajęcia drugiego miejsca. Podopieczni trenera Kosty Runjaicia są niepokonani na własnym stadionie od 17 meczów i w meczu z "Jagą" też będą faworytami. Choć z pewnością nie będzie to łatwe spotkanie. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że w czwartkowe popołudnie pojawiła się oficjalna informacja o transferze Marca Guala z Jagielloni do Legii.Sobotnie zmagania w PKO BP Ekstraklasie rozpoczną się starciem we Wrocławiu. Będzie to mecz nie o trzy, nie o sześć, a o dziewięć punktów. Dwie drużyny, które walczą o utrzymanie i sąsiadują ze sobą w tabeli. Znajdujący się w strefie spadkowej Śląsk na własnym stadionie zagra "o życie" z Wisłą Płock, która plasuje się jedną pozycję wyżej. Różnica punktowa to tylko pięć "oczek" i z pewnością emocji w tym spotkaniu nie zabraknie. Następnie walczące o utrzymanie Zagłębie Lubin, ale znajdujące się w bardzo dobrej formie, o punkty powalczy w Krakowie. Zagłębie w ostatnich trzech meczach zanotowało dwa zwycięstwa i jeden remis, pozwoliło to klubowi z Lubina wyskoczyć ze strefy spadkowej i wzbić się na trzynastą lokatę. Choć podopieczni trenera Fornalika cały czas nie mogą być pewni utrzymania.Ostatnim sobotnim meczem będzie potyczka dwóch bardzo uznanych marek polskiej piłki. Widzew Łódź kontra Górnik Zabrze. Wszyscy kibice Widzewa głęboko odetchnęli z ulgą po tym, jak podopieczni trenera Janusza Niedźwiedzia definitywnie zapewnili sobie utrzymanie w krajowej elicie. Natomiast Górnik w ostatnich meczach znajduje się w kapitalnej formie i w czterech meczach zdobył... komplet punktów, nie tracąc żadnego gola.W niedzielę rywalizacja o ligowe punkty wystartuje w Mielcu, gdzie Stal zmierzy się z Lechią Gdańsk. Gdańszczanie po serii pięciu porażek już definitywnie pożegnali się z Ekstraklasą. Stal na własnym stadionie regularnie punktuje i ostatnią porażkę zanotowała ponad dwa miesiące temu. Następnie na boisko wybiegną piłkarze Pogoni Szczecin oraz Miedzi Legnica. "Portowcy" uskrzydleni zwycięstwem z Legią będą chcieli pójść za ciosem i zdobyć kolejny komplet punktów. Wygrana z pewnością przybliży ich do trzeciego miejsca w ligowej tabeli. Rywalem będzie zajmująca ostatnie miejsce Miedź Legnica. Drużyna z Legnicy nie będzie miała nic do stracenia i takie mecze często lubią kończyć się niespodziewanymi wynikami. Tym bardziej przed drużyną ze Szczecina trudny mecz, a punkty do zdobycia niezwykle cenne.Niedzielną rywalizację w PKO BP Ekstraklasie zakończy hit tej serii gier. Nowy, świeżo upieczony Mistrz Polski podejmie na własnym stadionie Lecha Poznań. Rozstrzygnięcia w ostatniej kolejce sprawiły, że Raków oficjalnie wywalczył tytuł najlepszej drużyny PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2022/23. Teraz piłkarze Rakowa będą mogli świętować ten ogromny sukces ze swoimi kibicami, a rywalem będzie drużyna walcząca o ligowe podium, czyli Lech Poznań. Poznaniacy po serii trzech meczów bez zwycięstwa spadli na czwarte miejsce i teraz chcą wrócić na podium. Do tego potrzebują zwycięstw. W ostatniej kolejce bardzo pewnie pokonali Cracovię 3:0, jak będzie w hicie 32. kolejki? Przekonamy się w niedzielny wieczór. Tę kolejkę PKO BP Ekstraklasy zakończy poniedziałkowe spotkanie Warty Poznań z Radomiakiem Radom.Na kibiców angielskiej Premier League czekają dwa interesujące pojedynki. Oba będą rywalizacją zespołów, które walczą o zupełnie inne cele. W niedzielę Manchester City na wyjeździe zagra z walczącym o utrzymanie Evertonem. City w ostatnich kolejkach regularnie wygrywa i dzięki temu, podopieczni trenera Guardioli wskoczyli na pozycję lidera tabeli. W tygodniu zremisowali w Lidze Mistrzów z Realem 1:1 i być może trener będzie chciał dać odpocząć niektórym zawodnikom? Czy wykorzystają to gracze Evertonu, którzy walczą o utrzymanie i mają tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową? Kibice angielskiej ekstraklasy przekonają się o tym w niedzielne popołudnie.W poniedziałek o ligowe punkty powalczą natomiast Leicester i Liverpool. Będzie to spotkanie zamykające 36. kolejkę Premier League. "The Reds" znajdują się w ostatnim czasie w kapitalnej formie i wygrali sześć ostatnich meczów z rzędu. Dzięki temu zbliżyli się do czwartego United na jeden punkt. Dlaczego jest to tak ważne miejsce? Gwarantuje ono grę w Lidze Mistrzów. Natomiast Leicester cały czas nie jest pewne utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. "Lisy" zajmują obecnie 18. lokatę, która oznacza spadek. Strata do bezpiecznej strefy to tylko dwa punkty. Każdy punkt może okazać się w ostatecznym rozrachunku na wagę... złota!Wraca ligowa rywalizacja na hiszpańskich boiskach. Bardzo ciekawie zapowiada się sobotnie starcie Villarreal z Athletic Bilbao. Oba zespoły znajdują się w górnej części tabeli i cały czas walczą o europejskie puchary. Villarreal obecnie zajmuje piąte miejsce, a Athletic ósme. Bezpośrednia różnica punktowa to siedem punktów, ale różnice z rywalami sąsiadującymi w tabeli są zdecydowanie mniejsze. Będzie to spotkanie o bardzo cenne ligowe punkty.W innym sobotnim meczu Real Madryt zagra z walczącym o utrzymanie Getafe i nie będzie to łatwy mecz. "Królewscy" po ostatniej porażce z Sociedad spadli na trzecie miejsce, a Getafe w ostatniej kolejce wygrało i będzie chciało walczyć o byt w najwyższej klasie rozgrywkowej. Warto też pamiętać o tym, że przed Realem rewanżowe spotkanie z Manchesterem City w Lidze Mistrzów i być może trener będzie chciał dać odpocząć swoim liderom.W pozostałych meczach Osasuna o ligowe punkty powalczy z Almerią, Celta Vigo zmierzy się z Valencią, a Valladolid na własnym stadionie podejmie Sevillę.We francuskiej Ligue 1 Uber Eats czas już na 35. serię gier. Rywalizacja cały czas toczy się o tytuł mistrzowski, o miejsca w europejskich pucharach, a także o utrzymanie. Tę kolejkę rozpocznie piątkowe starcie Lens kontra Reims. Przemysław Frankowski i spółka po pokonaniu OM wskoczyli na drugie miejsce, które gwarantuje udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Z pewnością w meczu z Reims będą chcieli utrzymać wysoką formę i dopisać kolejny komplet punktów. Bardzo ciekawie zapowiada się też niedzielne spotkanie pomiędzy Monaco a Lille. Zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, a rywalizacja toczy się o awans do Ligi Europy.Co w pozostałych meczach? W sobotę Clermont podejmie na własnym stadionie Olympique Lyon, natomiast PSG zagra z Ajaccio. W niedzielnych meczach Strasbourg zagra z Niceą, a walczące o srebrny medal OM na własnym stadionie podejmie spadkowicza Angers.W najlepszej koszykarskiej lidze świata trwa pasjonująca walka. Kibice poznali już pierwszego finalistę konferencji zachodniej, to zespół Denver Nuggets. Nuggets do czwartego, decydującego o awansie, zwycięstwa w starciu z Suns poprowadził Nikola Jokić. Lider Denver Nuggets zanotował kolejne triple-double, tym razem w postaci 32 punktów, 12 asyst i 10 zbiórek. W całej serii Nuggets wygrali 4:2.W niedzielę poznamy finalistę konferencji wschodniej. Philadelphia 76ers o awans powalczy z Boston Celtics i będzie to już ostatnie, siódme spotkanie, które zadecyduje o tym kto awansuje dalej. 