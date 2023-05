Hitowy serial "Victor Lessard" w VOD.pl (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Serwis streamingowy bez opłat VOD.pl poszerza się o tytuły, po raz pierwszy na polskim ekranie.

• Jedną z takich pozycji jest z pewnością serialowy thriller kryminalny prosto z Kanady - "Victor Lessard".

to thriller kryminalny produkcji kanadyjskiej. Produkcja jest telewizyjną adaptacją bestsellerowej serii powieści Martina Michauda. Tytułowy Victor Lessard to kłopotliwy, a przy tym bardzo skuteczny śledczy oddziału policji w Montrealu. Jego niesubordynacja i metody śledztwa, często na granicy prawa, nie raz pozwoliły mu rozwiązać zagadkę kryminalną, ale też ściągnęły na niego kłopoty. Były także powodem jego tymczasowego zawieszenia. Teraz - po przymusowych wakacjach - wraca do pracy, gdzie już pierwszego dnia na jego biurku ląduje duża sprawa. Ceniony psychiatra i sławny prawnik zostają znalezieni na miejscach zbrodni, które niepowiązane ze sobą, wyglądają identycznie. Wszystko wskazuje na seryjnego mordercę. Pościg za nim doprowadza Lassarda do spisków konspiracyjnych CIA sięgających lat 60., w tym zabójstwa JFK. Wraz z każdym etapem śledztwa - zbliżającym go do rozwiązania sprawy - do Victora zaczynają wracać demony przeszłości, które zmuszają śledczego do konfrontacji z mrocznymi wydarzeniami z jego dzieciństwa...Pierwszy sezon, liczący 10 odcinków, produkcji "Victor Lessard" jest już dostępny w serwisie VOD.pl już 12 maja. Od 19 majaj pojawi się drugi sezon, a od 26 maja trzeci."Victor Lessard" to kolejna pozagraniczna serialowa nowość, która czeka na użytkowników serwisu VOD.pl. W ostatnich tygodniach biblioteka serwisu tytułów telewizyjnych powiększyła się o kolejne tytuły:czyRównież w maju serwis przygotował także weekend tematyczny - "Weekend w podróży" (w dniach 19-21 maja). Wielbiciele wypraw bliskich i dalekich zobaczą takie programy jak: "Porada na weekend", "Tu jest pięknie", "Niezwykłe Stany Prokopa", "Nieoczywiste miejsca", "Jestem z Polski", "Ciężarówką przez Route 66" oraz "Ciężarówką przez Afrykę".