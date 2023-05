Łukasz Szewczyk

Humor z rodziną w tle. Premiera serialu "Teściowe" w Polsat Box Go (wideo)

• Spotkanie dwóch rodzin przed ślubem młodej pary to zderzenie różnych światów i początek lawiny zabawnych zdarzeń

• W serwisie Polsat Box Go trafia zadebiutował serial komediowy "Teściowie", wyprodukowany na zlecenie Telewizji Polsat.

• To pełna humoru historia pokazująca w krzywym zwierciadle współczesne obyczaje, relacje rodzinne, konflikty wartości i stare jak świat różnice pokoleniowe.