Chłopaki nie płaczą? Bolączki dorastania w serialu Viaplay "Jeden z chłopaków" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Grupa dziewięciu chłopców z małego, urokliwego miasteczka w Danii, przygotowuje się do wyjątkowej podróży, która ma ich zmienić w "prawdziwych" mężczyzn.

• Miniserial "Jeden z chłopaków" to poruszająca historia, przedstawiona z autentycznego, queerowego punktu widzenia.

• Premiera na Viaplay

Fajtłapowaty Lau wyrusza w podróż, podczas której będzie musiał dowieść swojej męskości. Razem z kolegami ma przejść inicjację, jednak całe przedsięwzięcie nie do końca przebiega zgodnie z planem. Możliwość znalezienia się w gronie chłopców biorących udział w wyprawie to prawdziwy zaszczyt, ale chłopiec nie odnajduje się wśród popularnych kolegów, którzy w wolnych chwilach popijają piwo w tajemnicy przed dorosłymi. Nie ma pojęcia o piłce nożnej, brakuje mu zręczności akrobaty i stanowczo odbiega od męskich ideałów czy oczekiwań społecznych.Jednak, gdy przebywa z Akslem, trafia do innego świata. Nowo poznany chłopiec jest doskonałym przykładem na to, że nie ma jednego, właściwego sposobu na bycie mężczyzną. Przyjechał ze stolicy i nie boi się wyróżniać, jest otwarty i pozostaje wierny samemu sobie. Jego postawa imponuje Lau, fascynuje go. Chłopiec musi poradzić sobie z własnymi emocjami, ponieważ nie może dłużej udawać kogoś, kim nie jest. Zwłaszcza, gdy trafił mu się taki kompan jak Aksel.Serial "Jeden z chłopców" porusza ważne społeczne tematy, takie jak seksualność, męskość, nękanie przez rówieśników czy poczucie odmienności. To błyskotliwa i łamiąca serca opowieść rozgrywająca się w małym prowincjonalnym miasteczku, które choć znajduje się w odległej Danii, to wiele z elementów zachowań jego mieszkańców będzie nam bliskich. Widzowie będą towarzyszyć Lau w podróży w głąb siebie, szukaniu własnego ja bez względu na to, co myśli o tym społeczeństwo. W świecie queer mężczyźni często przełamują stereotypy i normy, mogą wyrażać swoją tożsamość w sposób, który niekoniecznie odpowiada tradycyjnym wyobrażeniom o męskości.W głównej roli wystąpi Jonathan Tage Pedersen ('For My Brother'). U jego boku zobaczymy innych aktorów młodego pokolenia takich jak Jacob Spang Olsen ('Salsa'), Oliver Tikotzki ('Klassen') czy Mingus Hassing Hellemann ('Far til fire i solen'). W produkcji wystąpili również dorośli aktorzy: Morten Burian znany z filmu 'Goście', który uzyskał nominację w kategorii 'najlepszy horror' plebiscytu Critics Choice Super Awards 2023 i z produkcji 'Miłość dla ]dorosłych', oraz Rasmus Botoft ('Kobieta w klatce', 'Lykke').- mówi Jonathan Tage Pedersen.Twórcą produkcji jest Teys Schucany ('Supernova'), który odzwierciedlił w niej własne przeżycia. Serial został wyprodukowany dzięki zwycięstwu w plebiscycie Viaplay Original Talent Awards, czyli inicjatywie mającej na celu promowanie młodych skandynawskich twórców i prezentowaniu ich twórczości na całym świecie.- komentuje Teys Schucany.Teys odpowiada za reżyserię, jest również współautorem scenariusza, który stworzył razem z Frederikiem Rye Nielsenem ('What we lose'). Producentami z ramienia Apple Tree zostali Mathias Bruunshøj Jakobsen ('Baby Fever', 'Wild Men') i Rikke Rolver Elk. Producentem wykonawczym jest Piv Bernth ('Most nad Sundem', nominowane do nagrody Emmy 2011 i Złotego Globa 2022 'Dochodzenie'). Producentką wykonawczą z ramienia Viaplay Group jest Anne Borggaard Sørensen ('Camino', 'Boys').Serial "Jeden z chłopców" składa się z czterech odcinków trwających około 17 minut. Wszystkie części będą dostępne za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay już 18 maja.