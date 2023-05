TVN szykuje polską wersję hitu "The Traitors"

Łukasz Szewczyk

• Powstanie polska wersja popularnego za granicą "The Traitors"

• TVN nabyło prawa do realizacji największego telewizyjnego hitu ostatnich sezonów

Telewizja TVN nabyła prawa do polskiej wersji "The Traitors" - jednego z bardziej popularnych programów ostatnich lat. Format pozostawił konkurencję w tyle - w niecałe dwa lata od powstania, został sprzedany aż do 20 różnych krajów. Zdjęcia do programu wystartują jeszcze w tym roku.Formuła "The Traitors" jest inspirowana popularną i angażującą grą Mafia, w której uczestnicy potajemnie dzielą się na "lojalnych" i "zdrajców". Ich misją jest ukończenie serii wyzwań, a tym samym zdobycie nagrody pieniężnej. Wszyscy przebywają w zamku, stanowiącym mroczną scenerię i tło dla wydarzeń podczas trwania programu. Zadaniem tytułowych zdrajców będzie wyeliminowanie "lojalnych". Natomiast Ci zrobią wszystko, żeby jako pierwsi zdemaskować swoich przeciwników, a przede wszystkim - ochronić siebie. Od tej pory, każdy zawodnik obiera własną strategię gry. Kto okaże się lepszy, w tej trzymającej w napięciu przygodzie, w której intryga i podstęp są na porządku dziennym?- komentuje Lidia Kazen, dyrektor kanału TVN.Pierwsza odsłona "The Traitors" miała miejsce wiosną 2021 roku w telewizji RTL4 w Holandii. Ogromny sukces wynikowy sprawił, że kolejne adaptacje powstały już parę miesięcy później m.in. w Anglii, Hiszpanii, USA i Australii. "The Traitors" zostało docenione zarówno przez widzów jak i branżę telewizyjną, okrzykując program jednym z najlepszych tytułów adventure reality ostatnich lat. Formatowi został poświęcony specjalny panel w Cannes, doczekał się też nominacji w tegorocznych edycjach BAFTA TV Awards oraz MTV Awards.Ruszyły przygotowania do produkcji polskiej wersji. Format został stworzony w Holandii przez IDTV, firmę All3Media. Seria zadebiutowała w telewizji RTL4, nad jej rozwojem pracowało RTL Creative Unit.