Arte.TV przeciw homofobii. Cykl filmów dokumentalnych

Łukasz Szewczyk

• 17 maja przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii, Transfobii i Bifobii.

• Z tej okazji, bezpłatna platforma VOD ARTE.tv przygotowała szeregu dokumentów podejmujących tę tematykę.

• Polscy widzowie mogą zobaczyć obrazy takie jak: "Rosja: polowanie na osoby LGBT+", "Voces Gaudi - pierwszy polski chór LGBTQ+", "Rosa Von Praunheim: 80. urodziny arty-sty zaangażowanego", czy "Sportowcy dla LGBT".

Według raportu organizacji ILGA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek i Gejów) z 2023 roku, Polska znajduje się na ostatnim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ochrony praw osób LGBTQ+. Raport ten ocenia prawodawstwo występujące w poszczególnych krajach i jego wpływ na komfort życia osób homoseksualnych czy transseksualnych. Wśród wszystkich krajów europejskich, niższe miejsce zajęła jedynie Białoruś i Rosja, o której opowiada zatrważający dokument pt.. Film ujawnia trudne warunki życia i niebezpieczeństwo z jakim spotykają się osoby nieheteronormatywne żyjące w tym kraju. Przedstawia społeczeństwo, w którym panuje silna homofobia i nietolerancja wobec ludzi o odmiennej orientacji seksualnej. W Rosji od 2013 roku publiczne okazywanie homoseksualizmu przy nieletnich jest nielegalne. Wielu polityków opozycji, przez strach przed konsekwencjami prawnymi i więzieniem wyjechało z kraju. Nieliczni mają wolę walki o równouprawnienie i chęć do działania, jednak władze państwowe i radykalne ugrupowania prowadzą wewnętrzną wojnę z osobami nieheteronormatywnymi "w imię konserwatywnych wartości". Film o tym, jakie piekło przeżywają osoby LGBTQ+ żyjące w Rosji.- mówi Jakub B. Bączek, trener mentalny i działacz społeczny.Kolejna propozycja ARTE.tv to reportaż, przedstawiający portret niemieckiego reżysera i działacza na rzecz społeczności LGBTQ+. Obraz tego wybitnego i wielowymiarowego artysty namalowany został poprzez rozmowy z bliskimi, m.in. z twórcą komiksów Ralfem Königiem, producentką Reginą Ziegler czy dziennikarzem Brandonem Judellą. ARTE.tv przedstawia sylwetkę Rosy von Praunheima - którego prawdziwe nazwisko brzmi Holger Bernhard Bruno Mischwitzky - nie tylko twórczość, ale tak-że drogę aktywisty przeciwdziałającego dyskryminacji i silnie zakorzenionym stereotypom. Pseudonim stworzony przez samego artystę nawiązuje do różowego trójkąta, którym oznaczano homoseksualistów w nazistowskich obozach koncentracyjnych.Na platformie ARTE.tv można także znaleźć reportaż. Film przedstawia kulisy koncertu, który odbył się w Lublinie - koncertu, który okazał się szczególnie trudnym przedsięwzięciem, gdyż miał miejsce w "mieście wolnym od LGBT". Za-pis przygotowań do koncertu, zmagań z jakimi musieli się zmierzyć członkowie zespołu, a także indywidualne przeżycia, emocje i opowieści chórzystów można poznać dzięki materiałowi zrealizowanemu przez Arte.tv.Kolejnym wartym uwagi obrazem jest poruszający temat coming outu krótki reportaż z Polski. Reporterzy ARTE.tv przeprowadzili rozmowę z polską siatkarką, Katarzyną Skorupą, która jako jedna z nielicznych sportowczyń powiedziała publicznie o swojej homo-seksualności. Odcinek prezentuje wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć sportowcy oraz ich działania na rzecz zmiany stereotypów.Wśród innych dokumentów poruszających tematykę LGBT+ na platformie Arte.TV m.in.: "Jestem istotą ludzką!", "Imam gej", "LGBT+: światowa podróż po dyskryminacji", "Oczyma ukraińskich dziennikarzy. Elgiebety w ukraińskiej armii".