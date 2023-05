Co zrobić "Gdy jeden mąż to za mało"? Nowy program TLC

Łukasz Szewczyk

• "Gdy jeden mąż to za mało" przedstawia tajemnice związków, które nie ograniczają się do relacji dwojga osób.

Nowy program TLC pokaże losy czterech poliandrycznych związków. Każdy z nich jest na innym etapie, ale jedno je łączy - chęć zaznania intensywniejszych doznań. "Gdy jeden mąż to za mało" to kronika wzlotów i upadków związków, w których jest miejsce dla więcej niż jednego partnera. Bohaterami programy są:Kenya (Houston, Teksas) - Kenya i Carl doskonale rozumieją się na poziomie filozoficznym. Są małżeństwem od 26 lat i doczekali się trojga, dorosłych już, dzieci. Tiger, mąż numer dwa, spełnia emocjonalne i fizyczne potrzeby Kenyi. Jednak odkąd żyją w trójkącie minęło już 10 lat i Kenya pragnie jeszcze więcej wrażeń, przygód i uwagi. Czy znajdzie trzeciego męża? Jak Carl i Tiger zareagują na potencjalnego nowego członka rodziny?Elisa (Los Angeles, Kalifornia) - Elisa i Mike są świeżo upieczonymi małżonkami z długą historią randkowania. Kobieta ma silne pragnienie posiadania wielu partnerów i jest otwarta na zmianę stylu życia. Mike jest o nią zazdrosny, ale jest gotów wspierać zainteresowanie Elisy światem poliandrii.Kim (Asheville, Karolina Północna) - Kim i Dustin są małżeństwem od 11 lat. Do ich związku dołączył Vinson, który z obojgiem świetnie się dogaduje. Kim dba o to, aby mężczyzna czuł się akceptowany i bezpieczny w tej relacji, ale pragnie poznawać innych mężczyzn. Vinson nie jest pewien, czy jest gotowy dzielić się tym związkiem z kimkolwiek poza ich trójką. Czy w ich relacji znajdzie się miejsce dla kolejnej osoby?Chara (Atlanta, Georgia) - Chara jest ze swoim mężem Patrickiem od 13 lat. Ich więź emocjonalna jest tak silna, że nawet gdy się od siebie oddalili, postanowili pozostać razem. Aby spełnić wszystkie potrzeby Chary, zaprosili do swojego związku kolejnego partnera. I tak, w ich życiu pojawił się Noble, któremu trudno jest w pełni zaangażować się w długoterminową relację. Niedawno u Chary obudził się instynkt macierzyński i teraz musi zdecydować który z partnerów powinien zostać biologicznym ojcem jej dziecka.Premierowe odcinki programu "Gdy jeden mąż to za mało" w soboty o godz. 21.00 (od 20 maja).