Grupa Polsat Plus z zyskiem. Szybsze 5G, nowe studio TV, strategia multiplay

Łukasz Szewczyk

• W pierwszym kwartale 2023 r. Grupa Polsat Plus rozwijała sieć 5G Plusa, która obejmuje zasięgiem ponad 20 mln mieszkańców Polski i przyspieszy do 1 Gb/s.

• Grupa uruchomiła kolejne studio TV, przedłużyła prawa do Energa Basket Ligi i zakupiła prawa do hokejowych Mistrzostw Świata.

Grupa Plus Polsat / Fot. Grupa Polsat Plus

Grupa Polsat Plus podsumowała pierwszy kwartał 2023 roku. Na koniec marca ponad 20 mln mieszkańców Polski w ponad 1000 miejscowości mgło korzystać z sieci 5G od Plusa, która wkrótce przyspieszy do 1 Gb/s Dodatkowo w Centrum Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Grupy Polsat Plus uruchomione zostało nowoczesne studio telewizyjne powierzchni 2400 m2 i wysokości 18 m. Można w nim realizować projekty filmowe, telewizyjne, wydarzenia sportowe, koncerty i widowiska z udziałem nawet 2200 osób. To już siódme studio należące do Grupy Polsat Plus.Telewizja Polsat przedłużyła z Polską Ligą Koszykówki umowę licencyjną na transmisje Energa Basket Ligi do końca sezonu 2029/2030 oraz zakupiła na wyłączność prawa do transmisji hokejowych Mistrzostw Świata w latach 2024 - 2029, w których w przyszłym roku w Czechach po raz pierwszy od 21 lat zagrają Polacy.Grupa Polsat Plus zawarła z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowy kredytów, które zostaną przeznaczone na projekty inwestycyjne, spłatę całości zadłużenia z poprzednich kredytów oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych. Zawarte umowy są powiązane z celami zrównoważonego rozwoju, które Grupa Polsat Plus realizuje poprzez Strategię 2023+ - inwestycje w moce wytwórcze zeroemisyjnych źródeł energii, produkcję zielonej energii oraz przechodzenie spółek Grupy na wykorzystywanie w swojej działalności wyłącznie czystej, zielonej energii.- mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, Grupa Polsat Plus.Łącznie Grupa Polsat Plus dostarcza ponad 20 mln usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych, a 2,5 mln klientów korzysta z ofert mulitplay, osiągając wymierne korzyści finansowe z łączenia usług od Polsatu Box i Plusa. Przychód od klienta kontraktowego wzrósł rok do roku o 2,3% do 71,4 zł, a wskaźnik odejść klientów B2C (churn) niezmiennie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie 7,2% w skali roku.- mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus. -- dodaje.Grupa Polsat Plus obsługuje blisko 70 tys. klientów B2B. Dzięki sukcesywnie poszerzanej ofercie usług komunikacyjnych i teleinformatycznych średni przychód od tych klientów wynosił ponad 1,4 tys. zł miesięcznie.Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy TV i sponsoringu wzrosły o 4% do ponad 1 mld zł, a udział w rynku reklamy TV wyniósł 28,2%. -- mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus. -- dodaje.Grupa Polsat Plus we współpracy z ZE PAK zgodnie z założeniami Strategii 2023+ dynamicznie rozwija projekty w nowym obszarze Czystej Energii, związane z produkcją zielonej energii (ze słońca, wiatru, biomasy, termicznej obróbki odpadów) oraz budową pełnego łańcucha wartości zielonego wodoru.- mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus. -- dodaje.W pierwszym kwartale 2023 roku przychody wzrosły o ponad 7% do 3,2 mld zł, zysk EBITDA wyniósł 761 mln zł, a zysk netto - 71 mln zł. Wskaźnik całkowitego zadłużenia wyniósł 3,26x (dług netto/EBITDA LTM).- mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Wiceprezes ds. Finansowych Polkomtelu, Grupa Polsat Plus. -- dodaje.