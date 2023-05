HBO Max na drugą połowę maja. "Shazam! Gniew bogów", "Spy/Master"

Łukasz Szewczyk

• HBO Max ogłasza ramówkowe nowości na ostatnie tygodnie maja 2023

SERIAL. Victor Godeanu, prawa ręka prezydenta Nicolae Ceaușescu, prowadzi podwójne życie jako tajny agent Sowietów... Mężczyzna ma tylko jedną szansę na ucieczkę z Rumunii, zanim jego przykrywka zostanie zdemaskowana.Pogrążony w kryzysie twórczym aktor Kida Ramadan postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i wykorzystuje kontakty z Rickym Gervaisem, aby zdobyć pozwolenie na adaptację jego serialu "Statyści" na rynku niemieckim.FILM- Jack Nicholson jako zgorzkniały pisarz, który za sprawą pewnej kelnerki zaczyna zmieniać swoje życie. Dwa Oscary i trzy Złote Globy.- Marilou i Philippe w końcu przeprowadzają się do Portugalii. Od dawna marzyli o swoim nowym domu, w którym mogliby spędzić czas z rodziną i cieszyć się emeryturą. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z ich planem.- Phil został zesłany do małej wspólnoty prezbiteriańskiej na wyspie Lewis w północnej Szkocji. Pewnej nocy doznaje udaru, w wyniku którego traci pamięć. Po powrocie na wyspę odnajduje Millie, która otacza go opieką i wyznaje, że kiedyś byli kochankami.- Mrożąca krew w żyłach historia zawodowego oszusta, który przekonał niezliczone ofiary, że pracuje dla MI5 oraz kobiety, która się w nim zakochała, a potem doprowadziła do jego upadku.- Chile, rok 1976. Carmen udaje się do swojego domku na plaży, by nadzorować jego renowację. Jej mąż, dzieci i wnuki spędzają tam ferie zimowe. Kiedy znajomy ksiądz prosi ją o opiekę nad młodym mężczyzną, Carmen nagle wkracza na niebezpieczne tereny.- Sześćdziesięcioletnia Kristýna desperacko pragnie miłości i szczęścia. W końcu postanawia wybrać się w weekend z córką do wróżki. Niestety wyjazd generuje więcej pytań niż odpowiedzi.- Głęboko na meksykańskiej wsi społeczność jest nękana przemocą, a trzy kobiety z różnych klas społecznych muszą zmierzyć się z trudnymi warunkami, w których przyszło im żyć.- W upiornym małym miasteczku masa dostawców pizzy zostaje zabita w pracy i dwóch odważnych ocalałych postanawia złapać sprawców tajemniczej zbrodni.- Dwóch sprzedawców, których kariery zostały storpedowane przez erę cyfrową, trafia na upragniony staż w Google, gdzie muszą konkurować o etat z grupą młodych, obeznanych z nowymi technologiami geniuszy.- Legendarny dowódca sięga po sekretną broń, aby ocalić swoje królestwo przed chaosem i bezprawiem.- Anthony Girard jest złotą rączką i pewnego dnia dowiaduje się, że ma brata bliźniaka: Grégoire'a Beaulieu, polityka startującego w wyborach. Oddani do adopcji ponad 3 dekady wcześniej, wychowywali się osobno i nie mogą się bardziej od siebie różnić.- Czterdziestoletni Waleed cierpi na przewlekłą depresję. Pewnego dnia nawiązuje bliską relację ze swoim sąsiadem z myślą o pewnym spisku. Plan przeradza się w nieoczekiwaną przyjaźń i zabiera mężczyzn w podróż pełną mrocznych spotkań.- Nietypowa historia miłosna, której bohaterem jest 30-letni wykładowca literatury. Pewnego dnia mężczyzna oświadcza swojej dziewczynie, że pragnie zmienić płeć.- Kontynuacja historii nastoletniego Billy'ego Batsona, który po wyrecytowaniu magicznego słowa "SHAZAM!", zmienia się w swoje dorosłe alter ego - superbohatera Shazama.- Mała linia lotnicza w tarapatach próbuje uratować firmę, zatrudniając wziętego konsultanta oraz eksperta od mechaniki. Obydwaj nazywają się Javier Garcia. Przez przypadek i dezorganizację w firmie, ta dwójka zostaje pomylona i zamienia się rolami.. Podczas gdy patriarchalna rodzina marzy o narodzinach chłopca, najmłodszy syn potajemnie dołącza do trupy tanecznej i zakochuje się w transseksualnej gwiazdeczce. Ich historia miłosna niespodziewanie rzuca światło na pragnienia całej rodziny.- Teheran w niedalekiej przyszłości. Peyman jest poetą mieszkającym z matką w starej dzielnicy miasta. Schwytany w pułapkę narkomanii, ubóstwa i zakazanego romansu, próbuje przetrwać na przekór cenzurze, złudzeniom i narastającej samotności.- Angela i Jessie marzą o ucieczce z pracy kelnerki w tanim barze. Film śledzi ich przezabawne i nieprzewidywalne perypetie na przedmieściach Dallas, gdy podejmują coraz bardziej szalone próby zdobycia gotówki.- Reżyser Alberto Rodríguez powraca, aby pokazać burzliwy moment w historii Hiszpanii tuż po zakończeniu dyktatury w 1977 roku, kiedy niejako zapomniano o losie więźniów politycznych.- Przyjaciółka byłego tajnego agenta zostaje brutalnie zamordowana. Mężczyzna nie zawaha się przed niczym, aby znaleźć osoby odpowiedzialne za jej śmierć.- Oparta na faktach historia czterech outsiderów, którzy widzieli to, czego wielkie banki, media i rządy zdawały się nie dostrzegać - globalnego upadku gospodarki.- Historia 10-letniego chłopca mieszkającego w biednej dzielnicy Neapolu, który jest świadkiem egzekucji i szukają go przedstawiciele lokalnej organizacji przestępczej. Dzieciak znajduje schronienie w mieszkaniu starszego nauczyciela gry na fortepianie.DOKUMENT. Trzyczęściowy dokument przedstawiający początki klubu piłkarskiego Angel City i jego inauguracyjny sezon w National Women's Soccer League.. Sylwetka kultowej artystki Donny Summer, która przeszła drogę od awangardowej sceny muzycznej w Niemczech do pełnych blasków klubów Nowego Jorku i światowej sławy.. Opowieść o życiu ikony ekranu, której kariera trwała sześćdziesiąt lat. Film przedstawia przełomowe role Mary Tyler Moore i pokazuje wpływ, jaki wywarła na pokolenia kobiet.• 16 majaPani Davis, odc. 7Młody Sheldon VI, odc. 20Hydraulicy z Białego Domu, odc. 3• 17 majaDave III, odc. 5Angel City, odc. 1-3All American V, odc. 20• 18 majaMiłość i śmierć, odc. 6Rycerze Gotham, odc. 8Lepiej być nie możeNareszcie emerytura 2• 19 majaStamtąd II, odc. 4Na planie XX, odc. 20Wojownicy Jednorożca, odc. 4Spy/Master, odc. 1-2Nikt nie musi wiedziećSzpieg, którego nie było1976A potem przyszła miłość...Ukryty klejnotPorcjaStażyściCieńNiepodobni• 20 majaThomas & Friends XXVI, odc. 1-13A Black Lady Sketch Show IV, odc. 6• 21 majaLove to love you: Donna Summer• 22 maja30-metrowa fala II, odc. VISukcesja IV, odc. 9Barry IV, odc. 7Ktoś, gdzieś II, odc. 5Royal Crackers, odc. 10Po obu stronach otchłani, odc. 5-6Śródziemnomorska gorączkaNa zawsze Laurence• 23 majaPani Davis, odc. 8Młody Sheldon VI, odc. 21-22Hydraulicy z Białego Domu, odc. 4Niemiecki geniusz, odc. 1-2Harry Potter i Kamień FilozoficznyHarry Potter i Komnata TajemnicHarry Potter i więzień AzkabanuHarry Potter i Czara OgniaHarry Potter i Zakon FeniksaHarry Potter i Książę PółkrwiHarry Potter i Insygnia Śmierci: Część IHarry Potter i Insygnia Śmierci: Część IIShazam! Gniew bogówBama Rush• 24 majaDave III, odc. 6• 25 majaGarcia i Garcia100 lat Warner Bros., odc. 1-2Miłość i śmierć, odc. 7• 26 majaStamtąd II, odc. 5Na planie XX, odc. 21Wojownicy Jednorożca, odc. 5Spy/Master, odc. 3JoylandDystrykt końcowyNie ma powrotuBarcelona 77Bez litości 2Big Short• 27 majaThe Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe II, odc. 1-8Być Mary Tyler Moore• 28 majaSarah Silverman: Ktoś, kogo kochasz• 29 majaSukcesja IV, odc. 10Barry IV, odc. 8Ktoś, gdzieś II, odc. 6-7Ukryte dzieckoThe Animal's Wife• 30 majaHydraulicy z Białego Domu, odc. 5Niemiecki geniusz, odc. 3-4• 31 majaDave III, odc. 7