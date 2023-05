79. Rajd Polski na żywo w Motowizji (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W piątek (19 maja 2023 roku)rozpoczyna się najważniejsze wydarzenie sportu samochodowego w Polsce.

• Załogi walczące w Rajdowych Mistrzostwach Europy zmierzą się z krajową czołówką na trasach Warmii i Mazur podczas ORLEN 79. Rajdu Polski.

• Wszystkie oodcinki specjalne będą transmitowane na żywo z polskim komentarzem na antenie Motowizji.

Tylko Rajd Monte Carlo może poszczycić się dłuższą historią niż Rajd Polski w tej dyscyplinie motorsportu. Dwa lata temu obchodził swoje setne urodziny, a w tym roku odbywa się po raz siedemdziesiąty dziewiąty. Na przestrzeni lat zwiedził spory kawałek kraju. Starsi fani po dziś dzień wspominają czasy rywalizacji w okolicach Wrocławia, Krakowa czy Kłodzka. Od 2005 roku Rajd Polski znalazł nowy dom w Mikołajkach i z odcinków asfaltowych przeniósł się na mazurskie szutry.Rajd Polski przez wiele lat był stałym przystankiem na mapie mistrzostw Europy. W 2009 nasza impreza stała się częścią kalendarza Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC) pierwszy raz od powstania cyklu w 1973 roku. Była to jednorazowa historia, która odżyła na nowo w latach 2014 - 2017 dzięki startom Roberta Kubicy w WRC i ponownemu wzrostowi popularności rajdów w Polsce.Obecnie trudno sobie wyobrazić kalendarz ERC bez rywalizacji wśród mazurskich jezior. Rok rocznie dziesiątki tysięcy kibiców mogą obserwować rywalizację europejskiej czołówki, a w tym roku poziom zapowiada się na niezwykle wysoki.Listę startową otwiera lider klasyfikacji generalnej Hayden Paddon. Doświadczony Nowozelandczyk, pilotowany przez Johna Kennarda, dobrze zna ten rajd, startował tutaj czterokrotnie. W sezonie 2016 zajął trzecie, a rok później drugie miejsce. Paddon ma niemalże idealny początek kampanii - wygrał pierwszą rundę, Rajd Fafe, a na Gran Canarii był drugi.Za nim znaleźli się mistrzowie Europy Efrén Llarena i Sara Fernández. Hiszpanie rok temu skończyli poza podium, ale udany występ w Rajdzie Wysp Kanaryjskich może dodać wiatru w żagle obrońcom tytułu. Kandydatów do zwycięstwa jest jednak dużo więcej. Podobnie jak Paddon, autem WRC startował na tych trasach Mads Østberg. Jego najlepszym wynikiem jest jak na razie siódme miejsce, ale biorąc pod uwagę, że celem Norwega jest tytuł mistrza Europy, to możemy liczyć na to, że jego nazwisko zobaczymy na czołowych pozycjach. Rok temu na trasach Rajdu Polski rozbłysła gwiazda Toma Kristenssona, późniejszego mistrza Polski. Drugie miejsce na mazurskich oesach dały szansę Szwedowi wykazać się na europejskiej scenie, czego owocem jest pełny sezon w ERC. Podczas pierwszej szutrowej rundy sezonu 2023 zachwycił Mikko Heikkilä, któremu zwycięstwo w Fafe odebrał kapeć na ostatniej próbie rajdu. Namieszać mogą także szutrowi specjaliści jak Mārtiņš Sesks czy Mathieu Franceschi.Polscy kibice będą przede wszystkim liczyć na tych mających biało-czerwoną flagę przy swoich nazwiskach na szybie. Rok temu w euforię wprowadziła ich załoga ORLEN Teamu Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk. Dwukrotni rajdowi mistrzowie Polski postanowili się pokazać przed własną publicznością mimo kampanii w mistrzostwach świata, co skończyło się pierwszym zwycięstwem Polaków w Rajdzie Polski od 2013 roku, kiedy to wygrał Kajetan Kajetanowicz z Jarosławem Baranem.Najbardziej utytułowanego polskiego kierowcę rajdowego zobaczymy na trasach ORLEN 79. Rajdu Polski, ale jako "zerówkę". Wraz z Maciejem Szczepaniakiem duet ORLEN Rally Teamu będzie sprawdzał odcinki specjalne przed startem rywalizacji, a przy okazji sprawdzi się za kierownicą Škody Fabia RS Rally2, którą dwa tygodnie później wystartuje w kolejnej rundzie WRC, Rajdzie Sardynii.ORLEN 79. Rajd Polski to także runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, tak więc na liście startowej mamy również liczne grono polskich załóg rywalizujących w tym cyklu. W autach Rally2 zobaczymy lidera klasyfikacji generalnej RSMP Grzegorza Grzyba, a także Sylwestra Płachytkę, Adriana Chwietczuka, Łukasza Byśkiniewicza, Macieja Lubiaka, Jarosława Kołtuna, Rafała Kwiatkowskiego, Jarosława Szeję, Łukasza Kotarbę i Tomasz Ociepa.Aż osiem załóg, w tym sześć z Polski, zobaczymy w jednej z najmłodszych kategorii samochodów na rynku Rally3. Piotr Parys i Jakub Matulka imponowali na tle konkurencji podczas Rajdu Świdnickiego, a teraz rzucili rękawice rywalom w kategorii ERC3. Tam czeka na nich konkurencja w postaci Jona Armstronga, startującego ewolucją Forda Fiesty Rally3 przygotowanej przez M-Sport Poland, a także Paulo Sorii. Argentyńczyk będzie odpowiadał za debiut na poziomie międzynarodowym Renault Clio Rally3.W sumie na liście zgłoszeń znalazły się 83 załogi. Kibice będą czekali na trasach aż do samego końca, bo na przedostatniej pozycji znalazł się Andrzej Kalitowicz pilotowany przez jedną z największych legend polskich rajdów. Na prawym fotelu Toyoty Celici GT-Four zasiądzie Maciej Wisławski, dla którego będzie to dwudziesty dziewiąty start w najważniejszej rajdowej imprezie w naszym kraju - do tego czterokrotnie był w załodze funkcyjnej.Organizatorzy ORLEN 79. Rajdu Polski przygotowali na tę edycję szesnaście odcinków specjalnych o łącznej długości 182 kilometrów. Rywalizacja tradycyjnie już rozpocznie się od pojedynków 1vs1 na specjalnie zbudowanym torze Mikołajki Arena w piątkowy wieczór. Sobota i niedziela to przede wszystkim oesy wśród przepięknych krajobrazów Mazur, a także Warmii.Wszystkie odcinki specjalne ORLEN 79. Rajdu Polski oglądać będzie można na żywo na antenie Motowizji. Kanał motoryzacyjny rok temu dokonał przełomu w pokazywaniu rajdów samochodowych w naszym kraju - nigdy wcześniej żadna stacja nie zaoferowała pełnej relacji z najważniejszej imprezy sportu samochodowego w Polsce. Ogromne zainteresowanie ze strony kibiców przełożyło się na kolejne kroki. Do końca sezonu 2022 transmitowano wybrane odcinki specjalne z rund ERC, a pod koniec roku - także WRC. Przed nowym sezonem Motowizja porozumiała się z promotorem obu cyklów, WRC Promoter GmbH, w kwestii współpracy przy projekcie Rally.TV. Od początku roku polscy kibice mogą codziennie delektować się unikatowymi programami i dokumentami o rajdach samochodowych, a także śledzić wszystkie odcinki specjalne każdej rundy mistrzostw świata i Europy.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Podczas ORLEN 79. Rajdu Polski Motowizja nadawać będzie z dwóch miejsc. W Warszawie rywalizację na żywo komentować będą Grzegorz Gac, Sławomir Szymczak, Michał Adamiuk i Gabriel Borowy. Na przestrzeni weekendu będą się łączyć z rajdowym studiem w Mikołajkach. W specjalnej strefie w parku serwisowym Krzysztof Woźniak będzie rozmawiał z zawodnikami oraz gośćmi Rajdu, skupiając się na jego otoczce, rywalizacji załóg RSMP, a także dostarczając informacji prosto zza kulis rywalizacji.Harmonogram transmisji ORLEN 79. Rajdu Polski:Piątek (19 maja):• godz. 18:30 - Studio Rajdowe• godz. 18:55 - OS1 Mikołajki Arena 1Sobota (20 maja):• godz. 08:45 - OS2 Świętajno 1• godz. 09:45 - OS3 Markowskie 1 / OS4 Wieliczki 1• godz. 12:45 - Media Zone• godz. 14:00 - Studio Rajdowe• godz. 14:25 - OS5 Świetajno 2• godz. 15:35 - OS6 Markowskie 2 / OS7 Wieliczki 2• godz. 18:15 - OS8 Mikołajki Arena 2Niedziela (21 maja):• godz. 08:00 - OS9 Barczewo 1 / OS10 Biskupiec 1• godz. 10:00 - OS11 Gmina Mrągowo 1• godz. 11:01 - OS12 Mikołajki 1• godz. 12:45 - Studio Rajdowe• godz. 13:10 - OS13 Barczewo 2 / OS14 Biskupiec 2• godz. 15:30 - OS15 Mikołajki 2• godz. 17:00 - OS16 Gmina Mrągowo 2 [Power Stage]• godz. 18:00 - Wrap Up• godz. 18:15 - Studio Rajdowe