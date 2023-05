"Materla. Lionheart" w Viaplay. Data premiery i zwiastun (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Platforma streamingowa ogłosiła datę premiery zapowiadanego serialu dokumentalnego "Materla. Lionheart"

• Opublikowano też trailer nowej produkcji

Na co dzień oglądamy ich w klatce podczas morderczych bojów z kolejnymi przeciwnikami. Jednak walka to jedynie kulminacyjny moment całego, wielomiesięcznego cyklu tytanicznych przygotowań. Codzienność zawodników MMA to niewyobrażalnie ciężkie treningi, groźne kontuzje, nieustanne kontrolowanie wagi, ogromny stres i elektryzujące napięcie przed walką. Wreszcie starcie, z którego tylko jeden z nich może wyjść zwycięsko.Nowa produkcja Viaplay Documentary "Materla. Lionheart" pokazuje ogrom pracy, poświęceń i wyrzeczeń z jakimi wiąże się kariera profesjonalnego fightera, ale odsłania także ten bardziej osobisty, prywatny obraz legendy tego sportu. Serial ukazuje drogę Michała Materli z podziemnych walk w klatce organizowanych dla 50 widzów niemal dwie dekady temu aż na sam szczyt MMA w Polsce. Z bliska zobaczymy nie tylko jego triumfy, ale też porażki, w tym m.in. aresztowanie przez CBŚ i pobyt w więzieniu.- podkreśla Michał Materla, wieloletni mistrz KSW, żywa legenda mieszany sztuk walki.Z 21 zwycięstwami w KSW Michał Materla jest rekordzistą tej organizacji i prawdopodobnie jednym z najlepszych zawodników MMA na świecie. Starcia z jego udziałem to zawsze gwarancja wielkiego widowiska i dużych emocji. 'Wojownik ze Szczecina' słynie bowiem nie tylko z efektownych zwycięstw, ale też z widowiskowego i porywającego fanów stylu walki. Aż siedem razy jego pojedynki były wybierane najlepszymi starciami wieczoru podczas gal KSW.Pomimo ogromnych sukcesów, Materla nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Wciąż walczy do końca i pokazuje ogromny charakter, czym zapracował sobie na przydomek "Bijące Serce KSW" - Lionheart.Premiera dwuodcinkowego serialu "Materla. Lionheart" w piątek - 2 czerwca 2023 roku na Viaplay.