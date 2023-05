Rewanżowe mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• W środę i czwartek (17 i 18 maja) rozegrane zostaną rewanżowe mecze w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych, które wyłonią uczestników Final Four.

• Czy w turnieju finałowym zobaczymy Orlen Wisłę Płock i Barlinek Industrię Kielce?

• Transmisje wszystkich ćwierćfinałów w Eurosporcie 1 i Playerze.

W pierwszych meczach ćwierćfinałowych emocji nie brakowało! Orlen Wisła Płock zremisowała u siebie z Magdeburgiem, a Barlinek Industria Kielce zremisowała na wyjeździe z Telekomem Veszprem. Aby awansować do Final Four, oba polskie zespoły muszą wygrać w rewanżach! W środę Nafciarze zmierzą się na wyjeździe z Magdeburgiem, a spotkanie skomentują Piotr Karpiński i Krzysztof Bandych. Mecz Barlinek Industrii Kielce z Veszprem zaplanowany jest na czwartek. Mecz skomentuje duet Piotr Karpiński i Iwona Niedźwiedź. W Hali Legionów starcie relacjonować będzie Łukasz Lasia, którego gościem będzie Grzegorz Tkaczyk.Widzowie Eurosportu 1 i Playera będą mogli obejrzeć również dwa pozostałe ćwierćfinały. W środę PSG podejmie THW Kiel. Paryżanie wygrali na wyjeździe 31:27. Ten mecz skomentują Michał Wszołek i Michał Świrkula. W czwartek broniąca tytułu Barcelona będzie chciała przypieczętować awans do Final Four w starciu z GOG Handbold. W pierwszym spotkaniu zespół ze stolicy Katalonii wygrał 37:30. Ostatni ćwierćfinał skomentują Marek Rudziński i Krzysztof Bandych.Plan transmisji ćwierćfinałów Ligi Mistrzów w Eurosporcie 1 i Playerze:Środa (17 maja):• 18:40,komentarz: Piotr Karpiński, Krzysztof Bandych• 20:30, PSG - THW Kielkomentarz: Michał Wszołek, Michał ŚwirkulaCzwartek (18 maja):• 18:30,komentarz: Piotr Karpiński, Iwona Niedźwiedź• 20:45, Barcelona - GOGkomentarz: Marek Rudziński, Krzysztof Bandych