Radio Zet rozdaje bony wakacyjne

Łukasz Szewczyk

• "Bon rozdaje Radio ZET" to nowa antenowa zabawa, w której słuchacze Radia ZET mają szansę wygrania gotówki w wysokości do 2000 zł na realizację wakacyjnych planów.

Radio ZET pomaga słuchaczom realizować ich wakacyjne marzenia i plany. Wypoczynek nad Bałtykiem? Wypad na Mazurach pod namiot? Remont altanki na działce lub łazienki? A może kolonie dla dziecka? Pomysłem stacji na ich realizację jest wakacyjny bon, który można zdobyć na antenie codziennie do 10 czerwca. Wystarczy wypełnić zgłoszenie dostępne na Radiozet.pl, odpowiadając na pytanie "Wyobraź sobie, że otrzymujesz wakacyjny bon na 2000 zł, napisz nam co robisz z pieniędzmi?". Autorzy najciekawszych uzasadnień i pomysłów wezmą udział w quizie na antenie Radia ZET. Każdy z uczestników już na starcie ma zagwarantowane 500 zł. Odpowiadając na kolejne pytania zabawy mogą wygrać wielokrotność tej kwoty, a maksymalna wartość "bonu" może wynieść 2000 zł.Akcję "Bon rozdaje Radio ZET" wspiera kampania promocyjna w Internecie, która obejmie reklamy w wybranych serwisach internetowych, mediach społecznościowych i Radiozet.pl. Planowaniem i zakupem mediów zajął się Dział Komunikacji i Social Mediów we współpracy z agencją Zenith.