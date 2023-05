Bartosz Skrok na gali ONE Championship. Transmisja w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• W piątek (19 maja_ w Bangkoku na słynnym Lumpinee Boxing Stadium kolejna odsłona gali ONE Friday Fights, a na jej otwarcie walka z udziałem Bartosza Skroka

• Polak w formule MMA zmierzy się z Samirem Akhmedovem.

• Transmisja w Fightklubie

ONE Friday Fights 17

Bartosz Skrok wystąpi w pierwszym pojedynku gali, a starcie to może rozgrzać publikę do czerwoności. Polak w zawodowej karierze nie poniósł jeszcze ani jednej porażki, specjalizuje się w walce w parterze, a każdego z dotychczasowych rywali pokonywał przez poddanie. Skrok świetnie walczy w dolnych rejonach oktagonu, prezentuje jednak również bardzo duże ofensywne umiejętności w stójce i na pewno będzie starał się potwierdzić je w piątkowe popołudnie w Bangkoku.Jego rywal, Samir Akhmedov, jest absolutnym przeciwieństwem Polaka. Dominującym stylem Kazacha są zapasy, jeśli jednak wygrywa, to nokautując przeciwników. W ten sposób zwyciężył wszystkie pięć zawodowych walk w MMA. Bilans ten uzupełnia jedna porażka. Miejmy nadzieję, że po stronie strat w piątkowe popołudnie pojawi się cyfra dwa.W pojedynku wieczoru Duangsompong Jitmuangnon po raz drugi w karierze walczył będzie jako główna gwiazda gali ONE Friday Fights. Tym razem jego rywalem w wadze do 133 funtów będzie nowicjusz, Pompetch PK Saenchai. Duangsompong w swoim debiucie jako gwiazda wieczoru wygrał z Batmanem Or Atchariyą i na najbliższym evencie znów będzie chciał odnieść przekonujące zwycięstwo.Sporych emocji możemy spodziewać się po walce Muay Thai w wadze koguciej, w której Komawut FA Group po raz drugi skrzyżuje rękawice z Avatarem PK Saenchai. Poprzednio spotkali się oni na gali ONE Friday Fights 11, a Komawut zwyciężył wówczas niejednogłośną decyzją sędziów. Czy w piątek również będzie górą i znów pokona swojego rodaka?Po swoim pierwszym zwycięstwie przez nokaut na gali ONE Friday Fights 10, Rak Erawan w weekend na Lumpinee Boxing Stadium będzie chciał kontynuować zwycięski marsz w potyczce z Mahasamutem Nayokgungmuangpetem w wadze do 116 funtów. Pierwszy z nich to mistrz świata Muay Thai z Lumpinee, drugi będzie debiutował na gali ONE. Eksperci nie dają większych szans Mahasamutowi, czy jednak pokusi się on o sprawienie niespodzianki?Oprócz wyśmienicie zapowiadających się walk w formule Muay Thai, w piątek w Bangkoku ciekawie zapowiadają się m.in. pojedynki walczącego na ONE po raz trzeci i liczącego na trzecie zwycięstwo Yodlekpeta Or Atchariya, który zmierzy się z Dennisem Puricowem oraz starcie zwycięzcy Road to ONE Mongolia, Enkha-Orgila Baatarkhuu. On z kolei sprawdzi formę filipińskiego fightera, Rockiego Bactola.Gala ONE Friday Fights 17 w piątek 19 maja o godz. 14.30 na żywo w Fightklubie.