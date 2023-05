Kolekcja filmów z serii "Indiana Jones" w Disney+

Łukasz Szewczyk

• Z okazji kinowej premiery filmu "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" cała kolekcja filmów z serii "Indiana Jones" będzie dostępna na platformie w Disney+

Prezes Lucasfilm Kathleen Kennedy ogłosiła, że kultowe filmy z serii "Indiana Jones" będą dostępne dla użytkowników Disney+ od 31 maja. Fani będą mogli obejrzeć filmy "Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej Arki", "Indiana Jones i Świątynia Zagłady", "Indiana Jones i ostatnia krucjata" i "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki" przed premierą najnowszej produkcji "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" - finałowej odsłony ukochanej przez wielu serii, która zadebiutuje w kinach 30 czerwca.W pierwszej części serii, która otrzymała aż osiem nominacji i zdobyła cztery Nagrody Akademii Filmowej, w tym za najlepszy film, archeolog i podróżnik Indiana Jones dostaje zlecenie od wywiadu: ma zdobyć bezcenny artefakt, który jest kluczem do odnalezienia Arki Przymierza, poszukiwanej także przez nazistów.Po ucieczce ze strzelaniny w nocnym klubie i skoku ze spadającego samolotu, profesor Indiana Jones, piosenkarka Willie Scott oraz dwunastoletni Short Round lądują w indyjskiej wiosce. Jej mieszkańcy winą za swoją trudną sytuację obarczają utratę trzech magicznych kamieni, przynoszących tubylcom pomyślność. Jones przyrzeka odzyskać skradzione kamienie - przez co on i jego towarzysze stawiają czoła zabójczemu kultowi.Trudno o większą przygodę niż towarzyszenie duetowi Jonesów w "Indiana Jones i ostatnia krucjata". Nazistowscy wrogowie Indy'ego wracają! Porwali jego ojca, profesora Henry'ego Jonesa Sr. (Sean Connery), ponieważ pragną odnaleźć Świętego Graala. Podążając tropem z USA, poprzez Wenecję do pustyni na Bliskim Wschodzie, Indy (Harrison Ford) musi uratować swojego ojca, ocalić Graala oraz zapobiec katastrofie w tej wypełnionej ciągłą akcją przygodzie dla całej rodziny.Sławny archeolog i podróżnik, dr Henry Indiana Jones (Harrison Ford), wraca do akcji, gdy zostaje wplątany w spisek Sowietów, mający na celu odkrycie tajemnicy niezwykłych artefaktów, Kryształowych Czaszek.