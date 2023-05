"ZET jak zdrowie" Agnieszki Kołodziejskiej

Łukasz Szewczyk

• "ZET jak zdrowie" to kolejna nowość w rodzinie podcastów Radia ZET.

• Agnieszka Kołodziejska będzie rozmawiać w nim z różnymi specjalistami o kwestiach zdrowotnych, które interesują Polaków.

Pierwszy odcinek "ZET jak zdrowie" jest poświęcony tematowi hormonów i diecie przy zaburzeniach hormonalnych. Co reguluje metabolizm człowieka? Co wpływa na apetyt, tętno, dobowy rytm organizmu i fazy snu? Dokładnie to samo, co na nasze funkcje seksualne, wzrost czy nastrój. To właśnie hormony. Gościniami premierowego odcinka są ginekolożka i endokrynolożka dr Katarzyna Skórzewska oraz dietetyczka i psychodietetyczka - Edyta Gratkiewicz.Podcast "ZET jak zdrowie" jest dostępny w playerze Radia ZET, serwisie Spotify i w kanale YouTube Radia ZET. Kolejne odcinki będę pojawiać się co dwa tygodnie w środy.