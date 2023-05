Włoskie starcie, portugalski szlagier, derby Sewilli - weekend z Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W nadchodzący weekend ELEVEN SPORTS pokaże ligowy hit Sporting CP - SL Benfica, który może przesądzić o tytule mistrza Portugalii.

• Emocji nie zabraknie także w Hiszpanii, gdzie na szczególną uwagę zasługują prestiżowe derby Sewilli oraz mecz Valencia CF - Real Madryt.

• Dla fanów futbolu z Włoch i Francji stacja zaplanowała między innymi transmisje ważnych starć SSC Napoli z Interem Mediolan i AJ Auxerre z Paris Saint-Germain.

SL Benfica jest liderem rozgrywek ligi portugalskiej i na dwie kolejki przed finiszem sezonu ma cztery punkty przewagi nad drugim FC Porto. Jeśli w najbliższy weekend Orły z Lizbony wygrają derbowe starcie z silnym Sportingiem CP, to bez względu na wyniki innych meczów będą mogły rozpocząć świętowanie tytułu mistrzowskiego. Drużyna trenera Rogera Schmidta jest faworytem, ale o zwycięstwo ze Sportingiem nie będzie łatwo, bo ten jest niepokonany w lidze od dwunastu spotkań i zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Warto również przypomnieć, że SL Benfica zwyciężyła tylko w jednej z ostatnich czterech konfrontacji z lokalnym rywalem. Ozdobą widowiska na Estádio José Alvalade będzie z pewnością pojedynek gwiazd obu drużyn - Pedro Gonçalvesa po stronie gospodarzy z Gonçalo Ramosem w barwach gości. Obaj zdobyli w sumie aż 33 bramki w tym sezonie ligowym.Valencia CF walczy o utrzymanie w LaLiga Santander i bardzo potrzebuje punktów, a Real Madryt rywalizuje o wicemistrzostwo Hiszpanii i również nie może sobie pozwolić na potknięcia. Bezpośrednie starcie tych drużyn na Estadio Mestalla będzie jednym z hitów nadchodzącego weekendu. Nietoperze przegrały tylko jedno z ostatnich pięciu spotkań, dzięki czemu awansowały na bezpieczne miejsce w tabeli. Ich przewaga nad strefą spadkową wynosi jednak zaledwie trzy "oczka", dlatego muszą zachować koncentrację. Królewskich także interesuje tylko zwycięstwo, ponieważ chcą zagwarantować sobie utrzymanie pozycji wicelidera. Szykuje się zacięta konfrontacja!Jedną z atrakcji 35. kolejki będą wielkie derby Sewilli. Oba kluby ze stolicy Andaluzji mają na końcówkę sezonu ten sam cel: zagwarantowanie sobie udziału w następnej edycji europejskich pucharów. Na razie bliżej jego osiągnięcia jest Real Betis, który zajmuje szóstą lokatę. Natomiast Sevilla FC jest dziesiąta i do miejsca dającego kwalifikację brakuje jej tylko jednego punktu. Dla Béticos ten mecz jest okazją na przełamanie serii ośmiu spotkań bez zwycięstwa z odwiecznym rywalem. Z kolei Sevillistas postarają się o ósmą ligową wygraną w tym roku.Szlagierem nadchodzącego weekendu na boiskach Serie A będzie konfrontacja nowego mistrza Włoch, SSC Napoli, z podbudowanym awansem do finału Ligi Mistrzów Interem Mediolan. Ekipa Piotra Zielińskiego i Bartosza Bereszyńskiego chce zrewanżować się Nerazzurrim za porażkę 0:1 w pierwszym starciu tych drużyn w tym sezonie. Poprzeczka zostanie jednak zawieszona bardzo wysoko, bo dla zajmującego trzecie miejsce w stawce Interu przegrana może oznaczać, że nie zdoła dogonić drugiego Juventusu FC. Ozdobą spotkania na Stadio Diego Armando Maradona będzie snajperski pojedynek Victora Osimhena po stronie neapolitańczyków z Lautaro Martínezem w szeregach gości. To dwaj najlepsi napastnicy obecnych rozgrywek Serie A i główni kandydaci do korony króla strzelców.W innym ciekawie zapowiadającym się meczu Juventus FC zagra na wyjeździe z Empoli FC. Stara Dama musi wygrać, by zachować pozycję wicelidera. W jej barwach będzie można zobaczyć Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika. Ten pierwszy stanie przed szansą na swoje 15. czyste konto w bieżącej kampanii, a drugi ma chrapkę na kolejne gole w Serie A. Z kolei w obronie gospodarzy powinien wystąpić Sebastian Walukiewicz, który leczy drobny uraz, ale wiele wskazuje na to, że znajdzie się kadrze swojego zespołu.W najbliższy weekend Paris Saint-Germain może zapewnić sobie mistrzostwo Francji. Potrzebuje do tego zwycięstwa w wyjazdowym meczu z AJ Auxerre oraz porażki lub remisu RC Lens w konfrontacji z FC Lorient. Zespół z Paryża będzie zdecydowanym faworytem starcia na Stade l'Abbé-Deschamps, ale jego przeciwnik przystąpi do zmagań również zmotywowany, bo zajmuje miejsce w dolnych rejonach tabeli i ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. Ekipa z Auxerre od początku lutego na własnym stadionie nie przegrała żadnego spotkania w lidze, pomimo tego, że wśród jej rywali były tak solidne drużyny, jak Olympique Lyonnais, LOSC Lille czy Stade Rennais. Jej defensywa musi uważać przede wszystkim na Kyliana Mbappé, który w ostatnich pięciu występach zdobył w sumie aż siedem bramek.BETARD SPARTA Wrocław zajmuje pierwsze miejsce w tabeli PGE Ekstraligi i jest jedynym zespołem, który w tym sezonie wygrał wszystkie mecze. W najbliższej kolejce Maciej Janowski, Artiom Łaguta i spółka zmierzą się na wyjeździe z zamykającym ligową stawkę ZOOLESZCZ GKM Grudziądz. Wskazanie faworyta tej konfrontacji nie jest trudne, ale warto przypomnieć, że poprzednie spotkanie tych drużyn w Grudziądzu zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem gospodarzy 49:41. Tym razem goście powinni obawiać się głównie Nickiego Pedersena, który ma za sobą udany początek rozgrywek.Na spore emocje zanosi się także w Lesznie, gdzie trzecia w tabeli FOGO UNIA podejmie czwarty TAURON WŁÓKNIARZ Częstochowa. Stawką tego meczu będą bardzo cenne punkty, bo zwycięzca utrzyma kontakt z liderem, a przegrany może spaść nawet na siódmą pozycję. Gospodarze liczą przede wszystkim na Janusza Kołodzieja, a goście na Leona Madsena. Obaj są w ścisłej czołówce najlepszych zawodników obecnego sezonu.Plan transmisji:Piątek (19 maja):• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Maciej Markowskistudio: Anita Mazur, Tobias Musielak• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, Rafał Dobrucki• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Marcin Nowomiejski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Soports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz MajakSobota (20 maja):• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Gazda• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Eryk Szpruch, Mikołaj Kruk• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Eryk Szpruch, Marcin Gazda• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Mateusz Janiak, Marcin Nowomiejski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Adrian Gątarek• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (21 maja):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Grzyb, Piotr Czachowski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Eryk Szpruch, Michał Świrkula• 13:25 Jupiler Pro League:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziak• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Adrian Gątarek• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Michał Grzyb, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00, transmisja również w natywnym 4K)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zielińskistudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Mateusz Majak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniakstudio: Marcin Gazda, Maciej Kruk, Piotr Urban• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 2)komentarz: Eryk Szpruch, Michał Świerżyński• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (22 maja):• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Zieliński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Nowomiejski• 21:00(Eleven Sports 2)