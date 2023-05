Hity Ekstraklasy, Ekstraligi i Premier League, finały NBA - weekend w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Hity w piłkarskiej Premier League oraz Ligue 1 Uber Eats.

• Bardzo ciekawie zapowiadające się starcia w polskiej PKO BP Ekstraklasie, a także żużlowej PGE Ekstralidze.

• W najlepszej koszykarskiej lidze świata trwa walka w finałach konferencji

Końcówka sezonu 2022/23 w PKO BP Ekstraklasie zbliża się wielkimi krokami. Jednak cały czas pozostało wiele niewiadomych, które być może rozstrzygną się w 33. kolejce. Rywalizacja rozpocznie się w piątkowy wieczór w Lubinie, gdzie miejscowe Zagłębie o ligowe punkty walczyć będzie ze Stalą Mielec. Zagłębie w ostatnich trzech meczach zaprezentowało się z bardzo dobrej strony i zdobyło komplet dziewięciu punktów. Stal cały czas nie jest pewna utrzymania. Przewaga pięciu "oczek" nad strefą spadkową, na dwie kolejki przed końcem, matematycznie nie daje utrzymania. Dlatego podopieczni trenera Kieresia z pewnością będą chcieli zapewnić sobie utrzymanie. Drugim piątkowym starciem będzie pojedynek Korony Kielce z Lechem Poznań. Kielczanie na własnym stadionie regularnie punktują i w tej rundzie nie przegrali jeszcze żadnego spotkania, wygrywając m.in. z Rakowem Częstochowa. Lech Poznań cały czas walczy o tegoroczne podium. Strata do trzeciego miejsca to tylko dwa punkty i Poznaniacy nie mogą pozwolić sobie na potknięcie.Sobotnie zmagania w PKO BP Ekstraklasie rozpoczną się starciem Jagiellonia Białystok kontra Cracovia. "Jaga" podobnie jak Stal Mielec, matematycznie, cały czas nie może być pewna utrzymania. Przewaga nad strefą spadkową to pięć "oczek" i w starciu z Cracovią gospodarze będą chcieli wywalczyć punkty dające pewne utrzymanie. Drużyna z Krakowa w trzech ostatnich meczach poniosła dwie porażki i zanotowała jeden remis. W pierwszym meczu obu zespołów Cracovia wygrała na własnym stadionie 1:0. Następnie walcząca o brązowe medale Pogoń Szczecin w Zabrzu powalczy z Górnikiem Zabrze. Podopieczni trenera Urbana w ostatnich pięciu meczach zdobyli komplet punktów, jako jedyna drużyna w całej lidze. Taki obrót sprawy pozwolił awansować drużynie z Zabrza na szóstą lokatę ligowej tabeli. To oznacza, że przed Pogonią bardzo trudne zadanie. Obie drużyny w ostatniej kolejce wygrały swoje mecze 3:2 i kibice z pewnością liczą na to, że w tym spotkaniu również zobaczą wiele goli. Ostatnim sobotnim meczem będzie potyczka Lechii Gdańsk z Legią Warszawa. Gospodarz po tym sezonie żegnają się z najwyższą klasą rozgrywkową w Polsce i będzie to ich ostatni mecz tego sezonu w Gdańsku. Legia po ostatnim zwycięstwie 5:1 z "Jagą" będzie chciała utrzymać swoją wysoką formę i w ostatniej fazie sezonu dać swoim kibicom jeszcze dużo radości.W niedzielę rywalizacja o ligowe punkty wystartuje we Wrocławiu i będzie to dla gospodarzy bardzo ważny mecz. Śląsk obecnie znajduje się w strefie spadkowej, ale po ostatnim zwycięstwie strata do "bezpiecznego" miejsca to tylko dwa punkty. Rywalem Śląska będzie Miedź Legnica, która już kilka kolejek temu pogodziła się ze spadkiem. Wrocławianie, chcąc marzyć o utrzymaniu, muszą zdobyć w tym spotkaniu komplet punktów. Jeśli tak się stanie, to Śląsk wydostanie się ze strefy spadkowej i znajdzie się tam Wisła Płock, która będzie mogła "odpowiedzieć" w niedzielny wieczór. Natomiast wcześniej, bo o 15:00, mecz dwóch sąsiadujących ze sobą drużyn. Radomiak Radom kontra Widzew Łódź. Obie drużyny mają po 41. punktów, tyle samo zwycięstw, tyle samo remisów, tyle samo porażek. Niedzielną rywalizację w PKO BP Ekstraklasie zakończy starcie Wisły Płock z Rakowem Częstochowa. Wisła Płock podejmie na własnym stadionie tegorocznego Mistrza Polski. Nowym trenerem drużyny z Płocka został Marek Saganowski, który przejął schedę po Pavolu Stano. Były szkoleniowiec m.in. Pogoni Siedlce i Motoru Lublin w dwóch ostatnich kolejkach tegorocznego sezonu PKO BP Ekstraklasy będzie miał za zadanie utrzymać Nafciarzy w elicie. Tę kolejkę PKO BP Ekstraklasy zakończy poniedziałkowe spotkanie Warty Poznań z Piastem Gliwice. Po ostatnim gwizdku sędziego podsumujemy tę serię gier w stałym magazynie Filipa Surmy, czyli "Ekstraklasa po godzinach".Ligowe granie w hiszpańskiej LaLiga rozpocznie się już w piątek. Będzie to spotkanie o przysłowiowe sześć punktów. Cadiz na własnym stadionie podejmie Valladolid. Oba zespoły mają na swoich kontach po 35 punktów i tylko jeden punkt przewagi nad strefą spadkową. Będzie to spotkanie o bardzo cenne ligowe punkty, a może i nawet o utrzymanie. Tuż za plecami tych drużyn jest Getafe, które w tej kolejce zagra z ostatnim w tabeli Elche.Po czterech latach mistrzostwo Hiszpanii wróciło na Camp Nou. Na cztery kolejki przed końcem sezonu FC Barcelona zapewniła sobie 27. triumf w La Liga. Stało się to po wygranych 4:2 derbach z Espanyolem. Dzień później autobus z katalońską drużyną wyjechał na ulice miasta, aby świętować sukces z tłumem kibiców. Teraz czas na świętowanie przy okazji pierwszego "domowego" meczu. Rywalem "Dumy Katalonii" będzie Real Sociedad. Canal+ przygotuje do tego spotkania specjalne studio prosto z Camp Nou.W pozostałych meczach Rayo Vallecano o ligowe punkty powalczy z Espanyolem, a Atletico Madryt na własnym stadionie podejmie Osasunę.Na kibiców angielskiej Premier League czekają dwa interesujące pojedynki. Najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem tej serii gier jest starcie Liverpoolu z Aston Villą. "The Reds" cały czas walczą o awans do Ligi Mistrzów, "The Villans" nie poddają się natomiast w walce o europejskie puchary. Oba zespoły mają swoje cele i z pewnością będą walczyć o komplet punktów. W pierwszym meczu Liverpool wygrał 3:1, jak będzie tym razem?W poniedziałek o ligowe punkty powalczą natomiast Leicester i Newcastle. Będzie to spotkanie zamykające 37. kolejkę Premier League. Newcastle to największa pozytywna niespodzianka tego sezonu. Popularne "Sroki" zajmują obecnie trzecie miejsce w ligowej tabeli, które daje bezpośredni awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów i z pewnością łatwo tego miejsce nie oddadzą. Natomiast Leicester cały czas nie jest pewne utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. "Lisy" zajmują obecnie 19. lokatę, która oznacza spadek. Strata do bezpiecznej strefy to tylko dwa punkty. Każdy punkt może okazać się w ostatecznym rozrachunku na wagę... złota!We francuskiej Ligue 1 Uber Eats czas już na 36. serię gier. Rywalizacja cały czas toczy się o tytuł mistrzowski, o miejsca w europejskich pucharach, a także o utrzymanie. Tę kolejkę rozpocznie piątkowe, bardzo ciekawe, starcie Lyon kontra Monaco. OL walczy o europejskie puchary, Monaco cały czas musi walczyć o utrzymanie miejsca gwarantującego grę w przyszłorocznej Lidze Europy.Co w pozostałych meczach? W sobotę Nantes podejmie na własnym stadionie Montpellier, a Lille zagra z OM. Będzie to pojedynek trzeciej i piątej drużyny ligowej tabeli, które cały czas walczą o "swoje" cele. W niedzielnych meczach Brest zagra z Clermont, Lorient ​podejmie na własnym stadionie Lens, a kończącym spotkaniem tej serii gier będzie pojedynek Auxerre - PSG.Po krótkiej przerwie wraca najlepsza żużlowa liga świata, a więc PGE Ekstraliga. W niedzielnych spotkaniach na kibiców "czarnego sportu" czeka wiele emocji. W Krośnie miejscowe Wilki podejmą Stal Gorzów. Gospodarze mają na swoim koncie o jeden punkt więcej niż najbliżsi rywale i w tym meczu będą chcieli dołożyć do swojego dorobku kolejne dwa "oczka". Tegoroczny beniaminek na własnym stadionie rozegrał dwa mecze i oba wygrał, kto będzie górą tym razem? Bardzo ciężko wskazać faworyta, a to zwiastuje ogromne emocje. W drugim niedzielnym starciu w PGE Ekstralidze Apator Toruń o zwycięstwo powalczy z Motorem Lublin. Goście przyjadą do Torunia osłabieni brakiem Dominika Kubery. Zawodnik Platinum Motoru Lublin pechowo zakończył jeden z treningowych przejazdów przed rundą Grand Prix na PGE Narodowym w Warszawie. 24-letni zawodnik zanotował upadek, który okazał się fatalny w skutkach. Kubera natychmiastowo przeszedł operację kontuzjowanego kręgu piersiowego T12 i trudno wyrokować kiedy wróci na tor.Emocji nie zabraknie także na pierwszoligowych torach. W sobotę ROW Rybnik na własnym stadionie podejmie drużynę z Łodzi. Dla gospodarzy będzie to szansa na drugie zwycięstwo przed własną publicznością i "odbicie się" od dna ligowej tabeli. W niedzielę dwa kolejne mecze. Polonia Bydgoszcz podejmie na własnym torze PSŻ Poznań i będzie to rywalizacja drużyn, które sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli i mają tyle samo punktów. Bydgoszczanie wygrali dwa spotkania na własnym torze i teraz również są faworytem, ale rywale z Poznania z pewnością postawią trudne warunku. W innym niedzielnym meczu Wybrzeże Gdańsk o ligowe zwycięstwo powalczy z Landshut Devils.W najlepszej koszykarskiej lidze świata rozpoczęła się walka w finałach konferencji zachodniej oraz wschodniej. Miami Heat od wyjazdowego zwycięstwa 123:116 z Boston Celtics rozpoczęli finał konferencji wschodniej NBA.Natomiast w konferencji zachodniej Nuggets prowadzą już z LA Lakers 2:0. Bohaterem drugiego spotkania był rozgrywający Nuggets Jamal Murray. Kanadyjczyk przejął kontrolę nad spotkaniem w czwartej kwarcie. Murray zdobył w niej aż 23 punkty (w sumie 37), czyli tylko... jeden mniej niż cała drużyna Lakers.Plan transmisji:Piątek (19 maja):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Rafał Nahorny• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Michał Trela• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Bojanowski• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 02:30 NBA:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Tomczak, Hubert RadkeSobota (20 maja):• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 16:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Dawid StachyraStudio: Mateusz Kędzierski, Krzysztof Cegielski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Kamil Kosowski• 18:25 LaLiga:(Canal+ Family)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 19:00 WTA 1000 Rzym: Finał (Canal+ Premium)Komentarz: Żelisław Żyżyński, Joanna Sakowicz - Kostecka• 19:35 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Mateusz Rokuszewski• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Jóźwiak• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Michał Wodziński• 02:30 NBA:(Canal+ Sport)Komentarz:Bartosz Tomczak, Szymon SzewczykNiedziela (21 maja):• 10.00- magazyn (Canal+ Sport)• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 13:30 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Wojciech DankiewiczStudio: Piotr Bugajny, Jacek Gajewski• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Remigiusz Kula, Dominik Woźniak• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Edward Durda, Michał Mitrut• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Filip Surma, Adam Szała• 16:00 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Krzysztof CegielskiStudio: Mateusz Kędzierski, Marek Cieślak• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)Komentarz: Marcin Rosłoń, Wojciech Jagoda• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Sport)Komentarz: Tomasz Smokowski, Michał Bojanowski• 18:45 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Patryk MalitowskiStudio: Daria Kabała - Malarz, Tomasz Gollob• 19:30(Canal+ Premium)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Filip Kapica• 21:15(Canal Sport 5)Obsada: Daria Kabała - Malarz, Patryk Malitowski, Mirosław Jabłoński, Piotr Kaczorek, Leszek Demski• 02:30 NBA:(Canal+ Sport)Komentarz: Gabriel Rogaczewski, Radosław HyżyPoniedziałek (22 maja):• 18:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Żelisław Żyżyński, Maciej Murawski• 20:55 Premiere League:(Canal+ Sport 2)• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma