Finał piłkarskiej Ligi Mistrzów w Polsacie. Specjalny program studyjny

Łukasz Szewczyk

• Tegoroczny finał Ligi Mistrzów UEFA, który 10 czerwca odbędzie się w Stambule, pokażą Polsat oraz Polsat Sport Premium 1.

• Mecz poprzedzi specjalny program studyjny oraz ceremonia na stadionie olimpijskim imienia Ataturka.

W tegorocznym finale Ligi Mistrzów UEFA Manchester City zagra z Interem Mediolan. Mecz skomentują Bożydar Iwanow oraz Andrzej Niedzielan, a reporterem w Stambule będzie Marcin Lepa. To trzecie podejście tego miasta do organizacji finału UEFA Champions League w ciągu ostatnich 4 lat. W 2020 i 2021 roku plany storpedowała pandemia, ale tym razem nic nie stoi już na przeszkodzie. Mecz poprzedzi specjalna ceremonia artystyczna, która odbędzie się bezpośrednio na stadionie. Jeszcze wcześniej w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie rozpocznie się przedmeczowe studio. Program zrealizowany zostanie w wyjątkowej oprawie graficznej, przygotowanej specjalnie z myślą o meczu finałowym. Więcej szczegółów, w tym personalia piłkarskich ekspertów pracujących przy finale, Telewizja Polsat ogłosi w kolejnych dniach.To właśnie w Stambule w 2005 roku rozegrano jeden z najlepszych finałów w całej historii UEFA Champions League. Wówczas Liverpool FC, z Jerzym Dudkiem w bramce, pokonał AC Milan. Angielski zespół do przerwy przegrywał 0:3, ale w drugiej części meczu, dzięki znakomitej postawie naszego bramkarza, doprowadził do wyrównania i rzutów karnych. W nich bohaterem był Jerzy Dudek, który w pojedynkę zatrzymał AC Milan i jego największa gwiazdę - Andrija Szewczenkę. Tamto spotkanie polscy kibice także mogli oglądać w Polsacie.Finał Ligi Mistrzów UEFA to kolejne wielkie wydarzenie sportowe, które oprócz kanałów sportowych Polsatu, transmitowane będzie także w głównym Polsacie. Już w sobotę 20 maja widzowie Polsatu Sport i Polsatu zobaczą mecz finałowy siatkarskiej CEV Champions League. W nim świeżo upieczony mistrz Polski - Jastrzębski Węgiel zagra o 20:15 z wicemistrzem - Grupą Azoty Kędzierzyn-Koźle, która na tronie Ligi Mistrzów CEV zasiada od dwóch lat.