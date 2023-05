SkyShowtime zapowiada nowe seriale i premiery filmowe

Łukasz Szewczyk

• Streamingowy serial SkyShowtime zapowiedział dziesięć nowych seriali oryginalnych.

• Są wśród nich produkcje z każdego regionu, gdzie platforma jest dostępna, tzn. Europy Środkowo-Wschodniej, Półwyspu Iberyjskiego i Skandynawii.

Nowa europejska platforma streamingowa SkyShowtime ogłosiła listę seriali oryginalnych i na wyłączność, które będą miały premierę w tym i kolejnym roku. Podczas wystąpienia na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes prezes Monty Sarhan zapowiedział nowe produkcje.- powiedział prezes SkyShowtime Monty Sarhan podczas swojego wystąpienia na Festiwalu Filmowym w Cannes: "W SkyShowtime zadebiutują m.in. zapowiadany już polski serial oryginalny(premiera 19 czerwca) oraz zaplanowana na drugą połowę roku czesko-słowacka komedia. W serwisie w drugiej połowie roku pojawi się też ceniony przez krytyków serial w konwencji mystery -, w którym Natasha Lyonne wciela się w Charlie, kobietę obdarzoną niezwykłą umiejętnością rozpoznawania, gdy ktoś kłamie. Produkcja trafi do serwisu jako serial oryginalny SkyShowtime.W tym roku w SkyShowtime pojawi się też serial oryginalnyz Emmą Stone, Nathanem Fielderem i Bennym Safdiem, który pokazuje, jak domniemana klątwa komplikuje relację młodego małżeństwa. Tylko w SkyShowtime premierę będzie mieć także najnowszy serial Taylora Sheridana. Główne role grają w nim Zoe Saldaña i zdobywczyni Oscara® Nicole Kidman, które są również producentkami wykonawczymi. Towarzyszą im m.in. Laysla De Oliveira i zdobywca Oscara Morgan Freeman. Produkcja ta opowiada o zespole Lioness Engagement Team, który chce zniszczyć od środka pewną organizację terrorystyczną.Druga część piątego sezonu serialuzadebiutuje jeszcze w tym roku wyłącznie na rynkach, na których dostępny jest serwis SkyShowtime. Na platformie będzie można zobaczyć też inne produkcje nominowanego do Oscara Taylora Sheridana: drugi sezon serialuz nagrodzoną Oscarem Helen Mirren i nominowanym do Oscara Harrisonem Fordem, a także drugi sezon serialuz Sylvestrem Stallone. Z drugim sezonem powróci również doskonały serialoparty na kultowej grze.W SkyShowtime będzie można zobaczyć także kinowe hity:(od 6 lipca),(od 14 sierpnia) oraz(od 23 czerwca). Dołączą one do listy kinowych przebojów dostępnych w serwisie, takich jakoraz, które można oglądać w ramach subskrypcji, bez dodatkowych opłat.Przypomnijmy, że subskrybenci SkyShowtime mają dostęp do tysięcy godzin rozrywki dla całej rodziny: seriali, produkcji oryginalnych, nagrodzonych filmów i seriali familijnych i dla dzieci oraz wielu kultowych tytułów z wytwórni Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i serwisu Peacock.