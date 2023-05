Ważne mecze ligi hiszpańskiej - piłkarski tydzień w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższych dniach ELEVEN SPORTS pokaże pięć istotnych meczów 36. kolejki LaLiga Santander.

We wtorek na pierwszy plan wysuwa się wyjazdowe spotkanie nowego mistrza Hiszpanii, FC Barcelony, z broniącym się przed spadkiem Realem Valladolid. Blaugrana chce wrócić na zwycięską ścieżkę po tym, jak w poprzedniej kolejce niespodziewanie przegrała z Realem Sociedad 1:2. Gospodarze tanio skóry nie sprzedadzą, bo porażka może dla nich oznaczać, że definitywnie stracą szanse na utrzymanie w lidze. To będzie ważne starcie dla Roberta Lewandowskiego, który rywalizuje z Karimem Benzemą o tytuł króla strzelców i bardzo potrzebuje kolejnych goli.W środę warto zwrócić szczególną uwagę na konfrontację aspirującego do gry w europejskich pucharach Realu Betis z walczącym o ligowy byt Getafe CF. Dla obu ekip każdy punkt jest na wagę złota, dlatego kibice mogą spodziewać się zaciętych zmagań od pierwszej do ostatniej minuty. W czwartek widzowie będą mogli obejrzeć mecz RCD Mallorca - Valencia CF. To szczególnie istotne starcie dla zespołu z Walencji, który pomimo zwycięstwa z Realem Madryt w ubiegły weekend nadal nie może być pewny pozostania w LaLiga Santander. Czy to po tej kolejce jego kibice będą mogli odetchnąć z ulgą?Plan transmisji:Wtorek (23 maja):• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Eryk Szpruch, Marcin Gazda• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian ChabiniakŚroda (24 maja):• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Eryk Szpruch, Marcin GazdaCzwartek (25 maja):• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Mateusz Majak