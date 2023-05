Serialowy hit "Błąd w sztuce" na platformie VOD.pl (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiera na bezpłatnej platformie VOD.pl

• Pięcioodcinkowy thriller medyczny "Błąd w sztuce" odsłoni przed nimi ciemną stronę służby zdrowia - fałszerstwa recept oraz korupcję.

Kilka dni temu w serwisie VOD.pl zadebiutował kanadyjski "Victor Lessard" , a teraz na serialomaniaków czeka gorąca premiera z UK - thriller medyczny "Błąd w sztuce" (tyt. oryg. "Malpractice").Co się dzieje, kiedy nie możesz ufać ludziom, od których zależy Twoje życie? "Błąd w sztuce" to dramat obyczajowy inny niż wszystkie. Projekt, który na pierwszy rzut oka może wydawać się ekscytującym dramatem medycznym, przenosi widzów w niebezpieczny świat fałszowania recept i przestępczości zorganizowanej.Bohaterką serialu jest dr Lucinda Edwards (Niamh Algar, zdobwyczyni nagrody BAFTA, znana z m.in. z seriali "Wychowana przez wilki" czy "Wikingowie"), mądra i zaprawiona w boju lekarka, którą widzowie poznają w chwili, kiedy musi dokonać trudnego wyboru. Nocna zmiana na ostrym dyżurze. Jedno łóżko, dwa przypadki - ofiara postrzału i pacjent po przedawkowaniu opioidów. Tylko jedno z nich może zostać w szpitalu. Decyzją Lucindy narkomanka Edith trafia do innej kliniki. Wkrótce lekarka musi mierzyć się z konsekwencjami swojego wyboru, który wywróci jej życie zawodowe i prywatne do góry nogami.