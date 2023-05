Trzeci sezon serialu "Zbrodnie po sąsiedzku" od sierpnia w Disney+

Łukasz Szewczyk

• Potwierdzono datę premiery trzeciego sezonu serialu komediowego "Zbrodnie po sąsiedzku".

• Produkcja 20th Television zadebiutuje w Polsce na platformie Disney+ w sierpniu 2023

• Gościnnie pojawi się w niej m.in. wielokrotna zdobywczyni Oscara - Meryl Streep.

Serial "Zbrodnie po sąsiedzku" od momentu pojawienia się na ekranach, szybko znalazł się w gronie "ulubieńców" widzów na całym świecie. Dotychczasowe dwa sezony opowiadające o przygodach trójki sąsiadów, w których role wcielili się Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez, zostały docenione przez krytyków i branżę filmową, otrzymując liczne nominacje do nagród branżowych (m.in. Emmy, Złote Globy czy People's Choice Award). W trzecim sezonie cenionego serialu z pewnością nie zabraknie elementów zaskoczenia, zwrotów akcji i zagadek, a oprócz dobrze znanego już apartamentowca Arconia miejscem akcji będzie również teatr.Charakterystycznym motywem przewijającym się już w poprzednich częściach są gościnne występy światowych gwiazd. W dotychczasowych sezonach na ekranie pojawiali się m.in. Sting, Jane Lynch czy Amy Schumer. W trzecim sezonie również nie zabraknie miłych zaskoczeń. W gronie gwiazd, które już zostały oficjalnie ogłoszone, znaleźli się Meryl Streep i Paul Rudd.Pomysł na komedię kryminalną wykuwał się w głowach Steve'a Martina, Dana Fogelmana i Johna Hoffmana już od dłuższego czasu. Serial "Zbrodnie po sąsiedzku" opowiada o trójce nieznajomych, których połączyła wspólna pasja, jaką są podcasty o tematyce true crime. Niespodziewanie sami stają się częścią zbrodni. Kiedy w ich ekskluzywnym apartamentowcu na nowojorskim Upper West Side dochodzi do przestępstwa, trio podejrzewa, że mają do czynienia z morderstwem. Trójka sąsiadów wykorzystuje swoją wiedzę, zdobytą podczas słuchania podcastów, aby odkryć prawdę i rozwikłać zagadkę tajemniczej śmierci jednego z lokatorów. W tym celu zakładają własny podcast, w którym dokumentują i analizują zdobyte poszlaki, odkrywając przy okazji sekrety, jakie skrywa budynek. Wkrótce okazuje się, że mordercą może być ktoś z najbliższego otoczenia, a bezpieczeństwo trójki śledczych jest zagrożone. Muszą więc znaleźć zabójcę, zanim będzie za późno...Twórcami i scenarzystami serialu "Zbrodnie po sąsiedzku" są Steve Martin i John Hoffman ("Grace i Frankie", "Spojrzenia"). Są oni również producentami wykonawczymi wraz z Martinem Shortem, Seleną Gomez, Danem Fogelmanem ("Tacy jesteśmy") oraz Jessem Rosenthalem.