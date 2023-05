Koncert "Pokolenia wolności" w Polsacie. Dżem, Big Cyc, Lombard, Doda, Szpak

Łukasz Szewczyk

• Polsat pokaże koncert "Pokolenia wolności" z udziałem największych gwiazd polskiej estrady.

Z okazji rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku zaśpiewają: Doda, Kayah, Michał Szpak, Kamil Bednarek, Natalia Szroeder, Piotr Cugowski, Raz Dwa Trzy, Dr Misio, Lemon, Grzegorz Kupczyk, Martyna Jakubowicz, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Tribbs, Jary Oddział Zamknięty, Kasia Wilk i Mezo, Big Cyc, Lombard, VooVoo, Orkiestra Marcina Urbana, Sienna Gospel Choir i Daria Marx.Motywem przewodnim koncertu, który zainauguruje trzydniowe obchody Święta Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku jest wolność. Usłyszymy kultowe piosenki czasu transformacji - lat 80. i 90. w nowych wykonaniach. Wiele z tych utworów jak "Po co wolność", "Chcemy być sobą", "Nie pytaj o Polskę", "Dorosłe dzieci" czy "Przeżyj to sam" zyskało miano hymnów swojego pokolenia. Wśród artystów, których zobaczymy i usłyszymy, znaleźli się wykonawcy doskonale pamiętający 4 czerwca 1989 i tacy, których wtedy jeszcze nie było na świecie. Każdy z nich na swój sposób czuje i rozumie pojęcia ojczyzny, patriotyzmu i solidarności, co pozwoliło nadać doskonale znanym utworom zupełnie nowe zabarwienie emocjonalne.Dobór artystów i utworów jest nieprzypadkowy. "Arahję" Kultu usłyszymy w wykonaniu Michała Szpaka, Doda zaśpiewa piosenkę - a właściwie pieśń - "Polska Madonna" Maryli Rodowicz, Tribbs "Pokolenie" zespołu Kombii a Daria Marx "Modlitwę o wschodzie słońca" Jacka Kaczmarskiego. Wszystkie te wykonania są doskonałe, bo pewne wartości jak wolność, miłość, tolerancja są uniwersalne dla wszystkich pokoleń. Nie zabraknie także hitów w oryginalnej interpretacji ich twórców. "W domach z betonu" zaśpiewa Martyna Jakubowicz, "Orła Cień" Varius Manx i Kasia Stankiewicz, "Ważne" Kasia Wilk i Mezo a "Chory na Polskę" Dr Misio.Koncert poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.Koncert "Pokolenia wolności" w piątek (2 czerwca 2023 roku) o godz. 20.00 w Polsacie.