Portret "Królowej Disco" w nowym dokumencie HBO. Premiera w HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Na platformie HBO Max dostępny jest już dokument HBO Original "Love to love you: Donna Summer"

• Produkcja miała swoją światową premierę podczas 73. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie oraz amerykańską premierę podczas SXSW.

"Love to love you: Donna Summer" to spojrzenie w głąb życia kultowej artystki, wypełnione przez osobiste refleksje Summer, wspomnienia bliskiej rodziny, przyjaciół i kolegów. Wszystko w rytmie jej utworów. Dokument zabiera widzów w fascynującą podróż z awangardowej sceny w Niemczech do oślepiających blaskiem klubów w Nowym Jorku. Na osobisty portret Summer, zarówno ten sceniczny jak i prywatny, składają się zdjęcia oraz niepublikowane wcześniej materiały wideo nagrane przez samą artystkę, które dają wgląd w jej bogate życie artystyczne: od pisania tekstów, przez malarstwo, do odkrywania cieni i blasków życia na świeczniku.Produkcja pulsuje rytmami utworów Summer. Począwszy od tych stworzonych z Giorgio Moroderem, których znakiem rozpoznawczym stała się sensualna i szalenie popularna osobowość sceniczna jaką stworzyła artystka w tamtym czasie, aż po utwór "She Works Hard for The Money" będący hołdem dla pracujących kobiet. Był to też pierwszy teledysk czarnoskórej artystki debiutujący na antenie MTV.Dokument ukazuje złożoną osobowość Donny, jej niezwykły talent oraz opowiada o przeciwnościach z jakimi musiała się mierzyć próbując pogodzić sławę z miłością, sztuką i życiem rodzinnym. O niezwykłym życiu Donny Summer opowiadają jej trzy córki: Brooklyn Sudano, Mimi Dohler i Amanda Sudano Ramirez, a także mąż Bruce Sudano, rodzeństwo: Dara Bernard, Mary Ellen Bernard i Ric Gaines, jak również jej pierwszy mąż Helmuth Sommer, menadżer Susan Munao, członek zespołu Bob Conti oraz producent Giorgio Moroder.HBO Documentary Films przedstawia produkcję Motto Pictures, we współpracy z One Story Up i Federal Films. Reżyseria: Roger Ross Williams i Brooklyn Sudano; producenci: Julie Goldman, Christopher Clements, Carolyn Hepburn, Roger Ross Williams, David Blackman; koproducenci: J. Daniel Torres, Robert Komadina; montaż: Enat Sidi, Jon Stray, współpraca: Jean Tsien; producent wykonawczy: Brooklyn Sudano, Bruce Sudano, Michele Anthony, Bruce Resnikoff, Monte Lipman, Brett Alperowitz. Producenci wykonawczy HBO: Nancy Abraham, Lisa Heller, Sara Rodriguez.Film "Love to love you: Donna Summer" jest już dostępny w HBO Max.