Relacja i transmisje Wyścigu Narodów w Polskim Radiu

• W dniach 24 - 28 maja odbędzie się ORLEN Wyścig Narodów należący do prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23.

• Polskie Radio będzie jedyną rozgłośnią w Polsce z prawami do bieżących transmisji radiowych z tego wydarzenia.

- zapowiada Cezary Gurjew, kierownik Redakcji Sportowej Programu 1 Polskiego Radia.Już 24 maja wystartuje V edycja ORLEN Wyścig Narodów, która zainauguruje tegoroczny cykl Pucharu Narodów UCI U23. Najbardziej utalentowani zawodnicy z całego świata będą mieli do pokonania pięć odcinków, a trasa będzie przebiegać przez Węgry, Słowację i Polskę. Po raz pierwszy w historii wyścigu trasy poszczegółych etapów będą przebiegać częściowo poza granicami Polski. W zawodach swój udział potwierdziły 22 reprezentacje narodowe oraz 3 drużyny kolarskie z Polski. Wielki finał zaplanowany został na 28 maja w Hotelu Arłamów. 27 maja, w Arłamowie odbędzie się wyścig dla amatorów - ORLEN Lang Team Race, rozgrywany na odcinku 75 kilometrów.- mówił Czesław Lang, Dyrektor Wyścigu.O wydarzeniu będzie można usłyszeć od wtorku, 23 maja o godz. 22.30 w "Kronice sportowej" Programu 1 Polskiego Radia, a od 24 maja do 28 maja w porannych "Sygnałach dnia", w specjalnych wydaniach sportowych oraz w "Aktualnościach Jedynki" od godz. 13.00. Temat zawodów pojawi się także w niedzielnym wydaniu "Przy muzyce o sporcie" (godz. 19.00).Orlen Wyścig Narodów w radiowej Trójce pojawi się od środy do piątku w audycji "Pora na Trójkę od godz. 6.00, w "Zapraszamy na weekend" od godz. 10.00 oraz "Zapraszamy do Trójki" (godz.15.00). W sobotę, 27 maja w "Trzymaj z Trójką" (godz. 15.00). Na specjalne relacje w "Serwisach Sportowych" zaprosi Kuba Niziński (środa - piątek, od godz. 8.30), 27 maja w sobotę od godz. 7.05 oraz 28 maja od godz. 7.05. Niedzielnej relacji z Arłamowa będzie można wysłuchać także w "Trzeciej Stronie Medalu" o godz. 17.00.Informacje z trasy wydarzenia pojawią się także na antenie radiowej Czwórki w "Przeglądzie Sportowym" o godz. 7.45 i 16.30.