Drugi sezon "Na ratunek ogrodom" w TVP HD

Łukasz Szewczyk

• Architektka krajobrazu Katarzyna Cichocka i jej ekipa pomagają rodzinom w aranżacji ich zaniedbanych ogródków i balkonów

• Drugi sezon serii "Na ratunek ogrodom" w TVP HD

Polacy kochają ogrody Ich właściciele pragną zielonej przestrzeni do relaksu - czytania, grillowania z przyjaciółmi i odpoczywania. Wizje uczestników jak korzystać z przydomowych ogrodów, tak jak i budżety, są różne. Niektórzy chcą uprawiać zioła lub warzywa. Innym ogródek czy taras ma służyć wyłącznie w celach rekreacyjnych.Z pomocą w aranżacji zielonej przestrzeni przychodzi doświadczona architektka krajobrazu - Katarzyna Cichocka. Prowadząca uwielbia otaczać się zielenią, kocha naturę i nie boi się wyzwań. Tych ostatnich w programie nie brakuje. Po raz kolejny wyrusza w Polskę, aby ratować ogrody, tarasy i balkony. Będą emocje, niespodzianki i spektakularne metamorfozy.Zadanie jednak nie jest łatwe. Metamorfoza trwa zaledwie trzy dni i nieważne, czy jest do zagospodarowania duży ogród, czy niewielki taras. To prawdziwy wyścig z czasem i nieokiełznaną naturą. Każdy projekt to nowe, ekscytujące zadanie, do którego ekipa podchodzi z entuzjazmem i mnóstwem kreatywnych pomysłów. Kasia Cichocka, przeprowadzając metamorfozy, stara się uwzględnić potrzeby właścicieli ogrodu, wykorzystując wyposażenie, które już jest częścią aranżacji ogrodu.Premiera drugiego sezonu serii "Na ratunek ogrodom" od 27 maja w TVP HD.