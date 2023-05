Początek czerwca z filmowymi hitami w Stopklatce

Łukasz Szewczyk

• Filmowy czerwiec w Stopklatce

• W pasmach tematycznych zobaczyć będzie można między innymi jak młody fan komiksów postanawia stać się prawdziwym superbohaterem ("Kick-Ass"), odkryć niezwykłą moc teleportacji ("Jumper") oraz spotkać zwariowanych naukowców, którzy walczą z paranormalnymi zjawiskami ("Pogromcy duchów").

W sobotę w ramach pasma "Głośne Hity" w Stopklatce będzie można przenieść się wprost do przygody, w którą zabiorą widzów: Hayden Christensen i Samuel L. Jackson.(3 czerwca) to fantastyczna historia chłopaka, który odkrywa, że ma dar... teleportacji. W mgnieniu oka z przeciętnego nastolatka staje się królem życia, żyjącym ze skoków na banki. Niestety nic nie trwa wiecznie. Na jego drodze staje tajemniczy Roland - Paladyn, którego celem jest unicestwienie wszystkich, którzy posiadają zdolność teleportacji, inaczej zwanych Skoczkami."Niedziela na luzie" upłynie natomiast pod znakiem walki z paranormalnymi zjawiskami. Na widzów czekają(4 czerwca) - czyli kultowa komedia z Billem Murrayem, Danem Aykroydem, Haroldem Ramisem i Sigourney Weaver w rolach głównych. Gdy uniwersytet ogranicza zatrudnienie w katedrze parapsychologii, pozbawieni zatrudnienia doktorzy przemieniają się z naukowców w Pogromców Duchów - tropicieli i eksterminatorów plagi ataków nadprzyrodzonych sił. Ich pierwsze zadanie zleca czarująca Dana Barrett, która odkrywa, że jej lodówka stała się mistycznym portalem do świata duchów. Bohaterowie stają oko w oko z pradawną złą mocą, która ma jasno określony cel: zmienić Manhattan w piekło!Kopa w nowy tydzień zapewni natomiast(5 czerwca) w ramach pasma "Pogromcy poniedziałków". To zabawna historia nastoletniego fana komiksów, który marzy o byciu prawdziwym superbohaterem. Chłopak z mocnym postanowieniem naprawy świata przybiera pseudonim Kick-Ass, zakłada specjalny strój i maskę, a następnie wyrusza w miasto, aby walczyć ze złem. Jest jeden problem: nie ma kompletnie żadnych supermocy. Decyzja jednak zapadła i od tej pory Kick-Ass będzie musiał stawić czoła najniebezpieczniejszym przestępcom. Wkrótce do chłopaka dołącza perfekcyjnie wytrenowana w zabijaniu dziewczynka o pseudonimie Hit Girl (Chloë Grace Moretz) oraz szkolący ją w krwawym fachu ojciec - Big Daddy (Nicolas Cage).