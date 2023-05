Batalia z oprawcą, walka o prawdę. Serialowy thriller "Riding in Darkness" w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• W serialu "Riding in Darkness" losy trzech kobiet splatają się w mroczną historię pełną przemocy, manipulacji i fałszu, toczącą się w niecodziennym miejscu - elitarnej stadninie koni,

• To podróż w najskrzętniej skrywane zakamarki ludzkiej psychiki, dla której inspiracją stały się prawdziwe wydarzenia z lat 90-tych.

• Premiera na platformie streamingowej Viaplay

Molly jest młodą, inteligentną kobietą, przed którą świat stoi otworem. Po zakończeniu nauki w szkole średniej rozpoczyna pracę w ośrodku jeździeckim Heddesta pod Göteborgiem. Od zawsze marzyła, by znaleźć się w tak pięknym miejscu. Początkowo jest zachwycona pracą i nowym otoczeniem. Niestety jej radość nie trwa długo. Wkrótce pada ofiarą przerażających manipulacji i wykorzystywania, za które odpowiada jej przełożony - właściciel stadniny, Tommy. Mężczyzna cieszy się nieposzlakowaną opinią i jest lubiany zarówno przez uczniów szkoły jeździeckiej, jak i ich rodziców. Nikt nie spodziewa się, że pod maską sympatycznego mentora kryje się bezwzględny tyran.Serial dotyka niezwykle trudnego tematu nękania osób słabszych. Serialowy Tommy posuwa się do przemocy fizycznej, psychicznej a nawet seksualnej. Z każdą z ofiar łączą go inne więzi. Jednak kłopoty kobiet, z którymi Tommy'ego łączą różnorodne zależności nie kończą się, gdy prawda zostanie wypowiedziana na głos. Przed nimi wyczerpująca batalia o to, by zarówno ich otoczenie, jak i policja oraz sąd uwierzyły w ich wersję zdarzeń. Serial 'Riding in Darkness' niepozbawiony jest wstrząsających scen wywołujących pełzające uczucie dyskomfortu. Produkcja skłania do refleksji nad naturą zła i siłą ludzkiego ducha w obliczu przeciwności losu.W rolę właściciela ośrodka jeździeckiego wcielił się szwedzki aktor i pisarz Jonas Karlsson, nagrodzony w przeszłości dwoma 'Złotymi Żukami' Szwedzkiego Instytutu Filmowego dla najlepszego aktora pierwszoplanowego 2004 ('Drobiazgi') i 2022 ('Świąteczny cud'). W roli Molly wystąpi aktorka młodego pokolenia Saga Samuelsson ('Ravens', 'Missing'), a jego najstarszą córkę Victorię zagra Hanna Ardéhn ('Ruchome piaski', 'Leva Life'). W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Malin Persson ('Thunder in My Heart', 'Midnight Sun') i Amandę Jansson ('Beck', 'The Restaurant').Reżyserią serialu zajęły się Molly Hartleb ('Krew nie woda', 'Restauracja') i Julia Lindström ('Daddy's Girl', 'Two Sisters'). Za scenariusz odpowiadają Sophie Jahn i Ulf Kvensler ('Restauracja', 'Czarne Jezioro'). Szefową produkcji jest Emma Hägglund ('Mirakel', 'We Got This').Serial 'Riding in Darkness' będzie dostępny na platformie streamingowej Viaplay od 25 maja 2025 roku.