Jubileuszowy festiwal Opole 2023. Transmisje koncertów w TVP. Kto na scenie?

Łukasz Szewczyk

• 60-lecie Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu

• Znane przeboje sprzed lat i najnowsze hity

• Transmisje koncertów w TVP

60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu otworzy(9 czerwca, godz. 20.15) Na opolskiej scenie przypomniane zostaną najważniejsze muzyczne wydarzenia na przestrzeni minionych 60 lat, a wykonają je m.in.: Jolanta Darowna, Golec uOrkiestra, Zakopower, Lombard, Trubadurzy, Pectus, Wanda i Banda, Universe, Krzysztof Jaryczewski, Gromee, Dominik Dudek, MaRina, Viki Gabor. Koncert poprowadzą: Beata Chmielowska-Olech, Tomasz Kammel i Marek Sierocki.Następnie(9 czerwca, godz. 22.30). W koncercie utrzymanym w konwencji uwielbianych przez widzów talent show wystąpią młodzi artyści: Konrad Baum, Magda Bereda, Ewa Novel, Felivers, Jan Majewski, Ada Szulc, Klaudia Kowalik (laureatka opolskich eliminacji do koncertu Debiuty), Kamil Jachyra (laureat "Szansy na sukces. Opole 2023"), Martyna Wójcik (laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki) oraz Karolina Fryt (laureat "Szansy na Sukces. Opole 2023"). Wykonawcy będą rywalizować o nagrodę imienia Anny Jantar, której zwycięzcę wyłoni Jury Konkursu - będzie ona przyznawana przez Miasto Opole oraz nagrodę widzów, której zwycięzca wyłoniony zostanie w drodze głosowania - będzie ona przyznawana przez Telewizję Polską. Podczas koncertu piątka jurorów - Marek Sierocki, Dominika Gawęda, Paweł Rurak-Sokal, Piotr Kupicha i przedstawiciel Miasta Opole - oceni młodych artystów. Debiuty urozmaici występ znanych i lubianych wykonawców, na scenie pojawią się: Doda, Gromee, Blue Cafe i Feel. Koncert poprowadzą Edyta Herbuś i Olek Sikora.Drugi dzień festiwalu rozpocznie koncert(10 czerwca, godz. 20.15) W konkursie premierowe utwory wykonają: Rafał Brzozowski - "W pokoju hotelowym", Sara Chmiel feat. Gromee - "Ty i ja", Łukasz Drapała - "Jeszcze jestem", Iwaneczko - "Miłość", Anastazja Maciąg - "Moment", Mezo i Liber - "Jakie masz dziś plany", Seibert - "Niby tak, niby nie", Anna Sokołowska - "Jesteś przy mnie", Tulia i Halina Mlynkova - "Przerwany", Dominik Dudek - "Idę" (zwycięzca 13. edycji audycji "The Voice of Poland"). Podczas tegorocznej edycji KFPP głosy na piosenki prezentowane opolskiej publiczności oddadzą oddziały terenowe Telewizji Polskiej, a nagrodę im. Karola Musioła przyznają widzowie w głosowaniu SMS. Jako goście specjalni wystąpią: ubiegłoroczna zwyciężczyni "Premier" Karolina Lizer i Zakopower. Koncert poprowadzą Tomasz Kammel i Mateusz Szymkowiak.Kolejnym sobotnim koncertem będzie(10 czerwca, godz. 22.00) w reżyserii Michała Bandurskiego, który zabierze widzów w muzyczną sentymentalną podróż. To hołd dla artystów, którzy już odeszli, a którzy przez lata zapisali najpiękniejsze karty w historii opolskich festiwali. Czesław Niemen, Zbigniew Wodecki, Andrzej Zaucha, Anna Jantar, Marek Grechuta, Irena Jarocka czy Kora i Marek Jackowski - to tylko niektórzy z Wielkich, których utwory przypomną współczesne gwiazdy. W Amfiteatrze w Opolu wystąpią m.in.: Tulia, Piotr Kupicha, Andrzej Lampert, Justyna Steczkowska, Kasia Moś, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Piotr Cugowski, Małgorzata Markiewicz, Jerzy Grunwald, Sławek Uniatowski, Halina Mlynkova. Koncert poprowadzi Agata Konarska.W niedzielę w festiwalowy nastrój widzów wprowadzi koncert(11 czerwca, godz. 20.15). Podczas występów nie zabraknie przebojów, które chętnie śpiewała zarówno widownia opolska, jak i ta w całym kraju zgromadzona przed telewizorami. Na scenie wystąpią m.in.: Robert Rozmus, Leszcze, Olga Szomańska, Lombard, Janusz Radek, Pectus, Sławek Uniatowski, Łukasz Zagrobelny. Koncert poprowadzą czterej bracia z zespołu Pectus: Tomasz, Marek, Mateusz i Maciej Szczepanikowie.Finałem będzie koncert(11 czerwca, godz. 21.35). Piosenki prezentowane przez artystów będą przeplatane krótkimi felietonami "O'polskiej Kroniki Festiwalowej". Znajdą się w nich fragmenty kabaretonów, głośne wydarzenia z historii festiwalu, fragmenty najważniejszych opolskich koncertów i opowieści o modzie festiwalowej, anegdoty, romanse festiwalowe oraz powiedzonka. Koncert poprowadzą Agata Konarska i Tomasz Wolny. Na scenie zaprezentują się m.in.: Marek Piekarczyk, Czerwone Gitary, Danuta Błażejczyk i Andrzej Rybiński, Justyna Steczkowska, Ania Wyszkoni, Maryla Rodowicz, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Izabela Trojanowska, Halina Mlynkova, Edyta Górniak, Krzysztof Cugowski, Pectus, Halina Frąckowiak, Skaldowie, Sławek Uniatowski, Ryszard Rynkowski, Bogdan Kalus.Transmisje koncertów na antenach TVP1 oraz TVP Polonia.Dodatkowo w trakcie trwania festiwalu w Opolu TVP Kultura i TVP Kultura 2 zapraszają wszystkich widzów na, czyli towarzyszące festiwalowi koncerty, z których dwa zobaczymy na żywo, prosto ze sceny w Stegu Arena Opole, wyreżyseruje je Małgorzata Kosturkiewicz. To będzie prawdziwe muzyczne święto dla sympatyków alternatywnej muzyki i oryginalnego brzmienia. W tym roku na scenie usłyszymy rock, jazz, rap i didżejskie kompilacje. Koncerty poprowadzą Katarzyna Sanocka i Mateusz Baran.Pierwszego dnia festiwalu (9 czerwca, o godz. 20:30)- koncert poświęcony w całości opolaninowi Andrzejowi Nowakowi, na którym pojawią się kultowe Złe Psy, a Marek Piekarczyk zagra największe przeboje TSA akustycznie.Z kolei drugiego dnia (10 czerwca), o godz. 20:30 OFFPOLE otworzy się na jazz we wszystkich kolorach - zapraszamy na. Piotr Wyleżoł i jego specjalnie przygotowany do Opola projekt Flying Fish - to prawdziwa gratka dla miłośników progresywnego grania. Wokalistka Patrycja Zarychta po raz pierwszy wykona utwory, które pojawią się na jej nowej płycie. Premierowo wystąpią też laureaci Jazz Juniors 2022 - zespół Ziemia oraz Dizzy Boyz Brass Band z gościnnym udziałem Marty Zalewskiej.Podczas festiwalu wystąpią też znani raperzy oraz duet didżejski DJ Eprom i Mr Krime. Z kolei finałowy koncerttrzeciego dnia, 11 czerwca, o godz. 22:05.