Koniec dobrego. Netflix wprowadza w Polsce opłaty za współdzielenie konta

Łukasz Szewczyk

• Nowe zasady korzystania z Netflixa

• Platforma wprowadza opłaty za współdzielenie konta z osobami spoza gospodarstwa domowego

Informacja Netflix do polskich użytkoników / Fot. Netflix

Netflix od pewnego czasu walczy z próbami nielegalnego współdzielenia konta z osobami, które nie mieszkają pod jednym dachem. Teraz przyszedł czas na Polskę. Największy na świecie serwis streamingowy rozpoczyna wysyłanie do polskich użytkowników wiadomości, w których przypomina o zasadach korzystania z serwisu. W korespondencji platforma wyjaśnia, że z konta Netflix mogą korzystać osoby, które mieszkają w jednym gospodarstwie domowym, bez względu na miejsce pobytu - w domu, poza domem czy na urlopie.Jak wyjaśnia platforma "Gospodarstwo domowe Netflix" to zbiór urządzeń korzystających z tego samego połączenia internetowego w miejscu, w którym użytkownik najczęściej korzysta z serwisu Netflix. Gospodarstwo domowe Netflix można ustawić lub zweryfikować na telewizorze (następnie weryfikacja e-mail lub SMS). Zalogowane na konto Netflix urządzenia korzystające z tego samego połączenia internetowego co telewizor zostaną automatycznie włączone do gospodarstwa domowego. Jeśli użytkownik nie ustawi gospodarstwa domowego, Netflix zrobi to za niego automatycznie na podstawie adresu IP, identyfikatorów urządzeń oraz aktywności na koncie.Dla osób korzystających z serwisu zgodnie z warunkami praktycznie nic się nie zmienia. Z Netflixa nadal będzie można korzystać na dwóch (plan Standard) lub czterech (plan Premium) obsługiwanych urządzeniach jednocześnie bez dodatkowych opłat, ale w ramach jednego gospodarstwa domowego.Z kolei dla osób, które chcą legalnie dzielić konto z osobami spoza gospodarstwa, Netflix wprowadziłw wysokości. Nowa funkcjonalność dostępna jest w planach Standard (dodatkowe miejsce dla jednego użytkownika) oraz Premium (dodatkowe miejsce dla dwóch użytkowników).Dodatkowy użytkownik będzie miał własny profil, konto oraz hasło, ale za jego członkostwo będzie płacić osoba, która go zaprosiła. Będzie korzystał z tej samej jakości wideo, jak użytkownik, który ich zaprosił. Pojawią się jednak pewne ograniczenia - dodatkowy użytkownik będzie mógł założyć tylko jeden profil, będzie mógł korzystać z Netflixa na jednym urządzeniu jednocześnie, pobieranie będzie możliwe tylko na jeden telefon lub tablet jednocześnie. Podczas dodawania dodatkowego użytkownika można przenieść profil z istniejącego konta, w tym historię oglądania.