Nieznany wróg wypowiada wojnę ludzkości w serialu "Odwet oceanu". Premeira Viaplay (wideo)

W serialu 'Odwet oceanu' służby morskie różnych państw otrzymują coraz więcej zgłoszeń dotyczących niebezpiecznych zachowań zwierząt wodnych: wieloryby niszczą łodzie i okręty, miliony krabów atakują kolejne plaże, a kolonie małży osiadają na kontenerowcach, wyłączając je z użytku. A to dopiero początek serii tajemniczych zjawisk. Śmiertelny patogen rozprzestrzenia się w wodzie pitnej, zagrażając życiu milionów ludzi, jednocześnie wybrzeża zostają niszczone przez fale tsunami. Kiedy przetrwanie ludzkości staje pod znakiem zapytania, niewielka grupa naukowców z całego świata postanawia przyjrzeć się bliżej tajemniczym wydarzeniom. Co lub kto sprowadza niebezpieczeństwo na ludzkość? Czy naukowcom uda się poznać przyczyny niszczących zjawisk i uchronić nasz gatunek przed potencjalną zagładą?W koprodukcji Viaplay znany szwedzki aktor Alexander Karim (znany z m.in. seriali 'Honor' czy 'The Box'), wciela się w postać profesora biologii morskiej i niezależnego konsultanta Sigura Johansona, który docieka przyczyn powstawania tajemniczych zjawisk zagrażających ludzkości. W tym samym czasie francuska naukowczyni Cécile Roche (Cécile de France) prowadzi badania nad niebezpieczną bakterią, która pojawiła się w wodzie pitnej, a kanadyjski badacz wielorybów Leon Anawak (Joshua Odjick) analizuje niecodzienne zachowania waleni. Zespół naukowców zrobi wszystko, by uratować ludzkość przed nadchodzącą apokalipsą. Czy ich misja się powiedzie? A może ludzkość zasłużyła na gorzki koniec?Obok Alexandra Karima w produkcji pojawiła się plejada międzynarodowych gwiazd: Belgijka Cécile de France ('Stracone złudzenia', 'Nowy Papież', 'Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun'), Amerykanka Rosabell Laurenti Sellers ('Gra o tron', 'Coco Chanel'), Brytyjka Sharon Duncan-Brewster ('Diuna', 'Sex Education'), niemieccy aktorzy Oliver Masucci ('Dark', 'Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a'), Leonie Benesch ('Babylon Berlin', 'Dezerter'), Barbara Sukowa ('Róża Luksemburg', 'Czas ołowiu'), Klaas Heufer-Umlauf ('On wrócił', 'Kocur czy kociak?') i Eidin Jalali ('Przyszłość należy do nas', Królowie Berlina'), fińska aktorka Krista Kosonen ('Akuszerka', 'Miami'), kanadyjczyk Joshua Odjick ('Przemytniczka', 'Dzikość'), a także japoński aktor Takuya Kimura ('2046', 'Miecz Nieśmiertelnego').Scenariusz serialu został oparty na światowym bestsellerze Franka Schätzinga o tym samym tytule, który dotychczas przetłumaczono na 27 języków, w tym polski. Konsultantami naukowymi serii został duet naukowców: badaczka polarna i głębinowa z Instytutu Maxa Plancka, członkini Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk - prof. dr Antje Boetius, oraz badacz głębinowy i profesor Uniwersytetu w Southampton w Anglii - prof. Jon Copley.Za scenariusz odpowiadają: Steven Lally ('Strike back'), Marissa Lestrade ('Dziewczyna przede mną', 'Deep State'), Chrisa Lunt ('Prey', 'Diabelska gra') i Michael A. Walker ('Młody Wallander', 'Diabelska gra'). Reżyserią zajęły się znane postacie światowej kinematografii, takie jak Luke Watson ('Legalna blondynka', 'Wszystkie jasne miejsca'), Barbara Eder ('Barbarzyńcy', 'Miejsce zbrodni') i Philipp Stölzl ('Winnetou', 'Zakochany Goethe'). Producentami wykonawczymi są: nominowany do Oscara Mark Huffam ('Gra o tron', 'Dom Gucci'), Ute Leonhardt ('Anioły i demony', 'Biały lotos') Frank Schätzing, Jan Wünschmann, Till Groenemeyer, Barbara Eder, Luke Watson, Moritz von Kruedener, Robert Franke i Jan Theys. Produkcją zajęli się Frank Doelger ('Gra o tron', nagrodzona Emmy dla najlepszego filmu telewizyjnego 'Wzbierająca burza'), Friedemann Goez ('Hudson i Rex', 'Atlantic Crossing'), Charlotte Groth, Frank Buchs ('Młody papież', 'Okręt') i Rafferty Thwaites ('Gra o tron'). Producentką wykonawczą z ramienia Viaplay Group jest Isabelle Hultén.'Odwet oceanu' został wyprodukowany przez Intaglio Film oraz ndF IP za pośrednictwem Schwarm TV Productions GmbH & Co KG na zlecenie Grupy Viaplay, ZDF, France Télévisions, Rai, Hulu Japan, ORF i SRF stanowi również koprodukcję z Bravado Fiction i Beside Production, we współpracy z ATHOS KG.Ośmioodcinkowa produkcja "Odwet oceanu" w Polsce będzie dostępna wyłącznie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay już od 28 maja.