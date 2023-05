"Multiliga+" w Canal+ Sport. Jeden mecz na YouTube

Łukasz Szewczyk

• Czas na końcowe rozstrzygnięcia w Ekstraklasie.

• W sobotę (27 maja) zostanie rozegrana ostatnia, 34. kolejka. Tradycyjnie transmisję łączoną będzie można obejrzeć w ramach "Multiligi+" w Canal+ Sport.

• Wszystkie mecze w całości będą emitowane także na dedykowanych kanałach, a starcie Widzew Łódź - Korona Kielce na Youtube

Mistrza i wicemistrza Polski poznaliśmy już kilka kolejek temu, jednak dalej nie znamy drużyny, która zajmie trzecią lokatę. Przed ostatnią kolejką o miejsce na najniższym stopniu podium walczy cały czas Lech Poznań oraz Pogoń Szczecin. Poznaniacy mają obecnie jeden punkt przewagi nad "Portowcami" i w ostatnim spotkaniu sezonu zmierzą się na własnym stadionie z Jagiellonią. Pogoń musi liczyć na potknięcie Lecha i wygrać z Radomiakiem Radom.Emocji nie powinno zabraknąć również w walce o utrzymanie. Poznaliśmy już dwa z trzech zespołów, które w przyszłym sezonie nie będą występować w PKO BP Ekstraklasie. Są to Miedź Legnica i Lechia Gdańsk. Wciąż o uniknięcie spadku walczą cztery drużyny -- Stal Mielec, Korona Kielce, Śląsk Wrocław i Wisła Płock. Emocji z pewnością nie zabraknie!Wszystkie mecze 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać w "Multilidze+" na antenie Canal+ Sport, a także na dedykowanych kanałach Canal+ oraz w Canal+ online gdzie pokazane będą całe spotkania. CANAL+ przygotował również niespodziankę dla piłkarskich kibiców. Sobotnie spotkanie Widzew Łódź - Korona Kielce będzie dodatkowo transmitowane na otwartym kanale YuTube Canal+ SportGospodarzami studia "Multiligi+" będą Krzysztof Marciniak i Bartosz Gleń, a wśród gości pojawią się między innymi Michał Żewłakow, Marek Jóźwiak, Adam Szała i Adam Lyczmański. Studio rozpocznie się w sobotę (27 maja) o godzinie 16:00 i potrwa aż do godziny 23:00.Plan transmisji:Sobota (27 maja):• 16:00 - 23.00 Multiliga+ (Canal+ Sport)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 17:25(Canal+ Premium)Komentarz: Robert Skrzyński, Marcin Baszczyński• 17:25(Canal+ Sport 2)Komentarz: Michał Mitrut, Kamil Kosowski• 17:25(Canal+ Family)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Wieszczycki• 17:25(Canal+ Now / YouTube)Komentarz: Żelisław Żyżyński, Mateusz Rokuszewski• 17:25(Canal+ Sport 5)Komentarz: Piotr Laboga, Wojciech Jagoda• 17:25(Canal+ Online)• 17:25(Canal+ Online)• 17:25(Canal+ Online)• 17:25(Canal+ Online)Raków Częstochowa - KGHM Zagłębie Lubin - Rafał DębińskiLech Poznań - Jagiellonia Białystok - Łukasz WiśniowskiWidzew Łódź - Korona Kielce - Tomasz ĆwiąkałaPogoń Szczecin - Radomiak Radom - Michał TrelaLegia Warszawa - Śląsk Wrocław - Marcin RosłońMiedź Legnica - Górnik Zabrze - Edward DurdaPiast Gliwice - Lechia Gdańsk - Michał KornackiCracovia - Wisła Płock - Rafał NahornyStal Mielec - Warta Poznań - Piotr Glamowski