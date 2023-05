"Dzień matki" z Grochowską. Premiera polskiego filmu akcji Netflixa (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiera kolejnej polskiej produkcji Netflixa

• "Dzień Matki" to nowy film akcji z Agnieszką Grochowską w roli nieustraszonej byłej agentki NATO, która staje przed najważniejszą misją w swoim życiu

Nina, żyjąca w ukryciu była agentka NATO do zadań specjalnych, musi wykorzystać wszystkie swoje śmiercionośne umiejętności, aby uratować syna porwanego przez bezwzględnych gangsterów. Odnalezienie Maksa to dla niej podwójna szansa. Szansa na ponowne poczucie adrenaliny oraz możliwość powrotu do życia syna, którego musiała przed laty porzucić."Dzień Matki" to przewrotny film akcji, w którym główna bohaterka pokonuje demony przeszłości najczęściej przy pomocy własnych pięści. To brutalna i emocjonalna historia o najsilniejszym rodzaju uczucia - miłości matki do dziecka.Obsada: Agnieszka Grochowska, Adrian Delikta, Dariusz Chojnacki, Paulina Chruściel, Paweł Koślik, Arkadiusz Brykalski, Sebastian Dela, Szymon Wróblewski, Konrad Eleryk, Jowita Budnik, Paweł Janyst, Dorota KolakAmerykański serwis streamingowy mocno stawia na produkcje lokalne. Od początku swojej działalności nad Wisłą, Netflix wyprodukował już około 40 polskich filmów i seriali. Wiosną Netflix ogłosił polskie premiery na 2023 rok . Oprócz "Dnia matki" swoje premiery miał niedawno filmyczy. Wśród zapowiadanych polskich filmów są m.in.oraz. Polskie zapowiadane serial to m.in.oraz