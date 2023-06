Ostatnia kolejka sezony 2 Ligi w formie multiligi w Pilot WP

Łukasz Szewczyk

Specjalna oferta dla sympatyków futbolu od platformy Pilot WP. Za jej pośrednictwem będzie można śledzić multiligę eWinner 2. ligi. Dzięki temu rozwiązaniu kibice nie przegapią najważniejszych fragmentów dziewięciu drugoligowych pojedynków rozgrywanychw ramach ostatniej kolejki.Mecze 34. kolejki eWinner 2. ligi zostały przewidziane na niedzielę 4 czerwca Rywalizacja na wszystkich stadionach rozpocznie się o 18:00. Transmisja multiligi dostępna będzie na kanale w Pilot WP . Kibice będą mogli śledzić multiligę eWinner 2. ligi. Dzięki temu rozwiązaniu kibice nie przegapią najważniejszych fragmentów dziewięciu drugoligowych pojedynków rozgrywanych w ramach ostatniej kolejki.Oprócz multiligi, na platformie Pilot WP dostępne będą pełne transmisje ze wszystkich spotkań. Kibice będą mogli zatem wybierać - albo skupią uwagę na wybranym meczu, albo będą śledzić najważniejsze wydarzenia na wszystkich obiektach dzięki transmisji łączonej.Mecze 34. kolejki eWinner 2. ligi:• Garbarnia Kraków - Górnik Polkowice• Hutnik Kraków - Znicz Pruszków• Kotwica Kołobrzeg - Pogoń Siedlce• Olimpia Elbląg - GKS Jastrzębie• Polonia Warszawa - Motor Lublin• Radunia Stężyca - Stomil Olsztyn• Siarka Tarnobrzeg - Śląsk II Wrocław• Wisła Puławy - Lech II Poznań• Zagłębie II Lubin - KKS KaliszKilka istotnych rozstrzygnięć, jeśli chodzi o eWinner 2. ligę 2022/2023, już znamy. Wiadomo, że rozgrywki na pewno zakończą się triumfem Polonii Warszawa. Ten zespół zapewnił sobie awans do pierwszej ligi. Spadku do niższej klasy rozgrywkowej nie unikną takie kluby jak Garbarnia Kraków, Siarka Tarnobrzeg i Śląsk II Wrocław.Drużyny z miejsc od trzeciego do szóstego nie zakończą sezonu po rozegraniu 34. kolejki. Te lokaty uprawniają bowiem do rywalizacji w barażach o awans.Pilot WP będzie także transmitował mecze barażowe o awans do rozgrywek Fortuna 1. Ligi, które zostaną rozegrane w terminach:• I etap: 7 czerwca 2023 r. (środa) godz. 17.45 i 20.30.• II etap: 11 czerwca 2023 r. (niedziela) godz. 15.30.