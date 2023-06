Miesiąc Dumy w HBO Max, Playerze, TVN24 GO, VOD.pl, TVN Style i TLC (wideo)

Łukasz Szewczyk

• TVN Warner Bros. Discovery celebruje Miesiąc Dumy i dołącza do globalnych obchodów Pride Month w Warner Bros. Discovery

• Miesiąc Dumy będzie obfitować także w propozycje programowe dla widowni - m.in. premiery oraz specjalne kolekcje tematyczne filmów i seriali związanych ze społecznością LGBTQ+ w Playerze, HBO Max, Vod.pl oraz TVN24 GO.

"Nago. Głośno. Dumnie" w HBO Max / Fot. HBO Max

Nowy serial Player Original "Kontrola 2" / Fot. Player.pl

Finał pierwszego sezonu "Prince Charming" - Oliwer Kubiak i tytułowy książe Jacek Jelonek. / Fot. Player.pl

Czerwiec jest Miesiącem Dumy i wsparcia dla osób LGBTQ+ na całym świecie. Warner Bros. Discovery na wielu rynkach, na których działa, wyraża wsparcie dla osób reprezentujących społeczność LGBTQ+. Przez działania wewnętrzne i programowe, TVN Warner Bros. Discovery ma na celu podnoszenie społecznej świadomości, wsparcie dla osób LGBTQ+ i promowanie wartości kluczowej dla organizacji - szacunku dla różnorodności. Firma m.in. przez inicjatywy na rzecz idei DEI, ale także dzięki swoim produkcjom, zwiększa reprezentację i widoczność społeczności LGBTQ+ w lokalnych mediach i międzynarodowych produkcjach.- mówi Agnieszka Maciejewska, GVP People & Culture w TVN Warner Bros. Discovery.Celebrację Miesiąca Dumy narozpocznie premiera nowego serial dokumentalnego. Nowa produkcja MAX Original opowiada o grupie polskich drag queens i performerek burleski. Seria dokumentalna dostępna od 1 czerwca składa się z pięciu odcinków. Już 15 czerwca swoją premierę na platformie będzie mieć także, czyli słodko-gorzka opowieść o życiu ponad osiemdziesięcioletniego queerowego performera - Andrzeja Szwana, który występuje pod pseudonimem scenicznym Lulla La Polaca.HBO Max proponuje swoim użytkownikom także szereg innych produkcji związanych ze społecznością LGBTQ+ w ramach specjalnej sekcji tematycznej, w tym takie filmy i seriale, jak:czyNa platformieużytkownicy znajdą kolekcję "tęczowych" produkcji o nazwie "Miesiąc Równości", a w niej takie programy, jak:. W kolekcji znajdują się również programy, produkcje z katalogu HBO, m.in., czyNapojawi się świeża porcja premierowego kontentu. Po raz pierwszy bez opłat na platformie dostępne będą wszystkie 4 sezony serialu- uniwersalnej i poruszającej historii o miłości autorstwa Nataszy Parzymies, której twórczość podbiła serca młodej publiczności.Osoby subskrybującebędą mogły skorzystać z propozycji sekcji "Miesiąc Dumy", w której dostępne będą zarówno nowości, jak i starsze pozycje z biblioteki produkcji dotyczących tematu społeczności LGBTQ+ - m.in. tryptyk Piotra Jaconia, a także reportaże, wywiady i podcasty traktujące o wszystkich kolorach tęczy. Już w niedzielę, 4 czerwca, swoją premierę będzie mieć rozmowa Piotra Jaconia z Renatą Lis - pisarką i tłumaczką, autorką książki "Moja ukochana i ja" - w ramach programu. Renata Lis w wywiadzie opisuje m.in., jak zmieniały się społeczno-kulturowe realia związków jednopłciowych w Polsce w ostatnich dekadach i z jakimi trudnościami muszą mierzyć się pary nieheteronormatywne w naszym kraju.Otwartość to znak rozpoznawczy kanałów TVN Style i TLC. Przez cały czerwiec stacje będą emitowały programy o tematyce równościowej, by uczcić i wzmocnić głosy społeczności LGBTQ+Nawidzowie będą mogli obejrzeć:- odcinki o ciałopozytywności, transpłciowości oraz akceptacji z Piotrem Jaconiem, Ewą Farną, Marią Peszek oraz Ane Piżl - w poniedziałkowe poranki od 5 czerwca;- reportaż Piotra Jaconia, w którym opowieść o transpłciowych dzieciach przedstawiona z perspektywy ich rodziców - 8 czerwca o 21:20;- odcinek o emerytowanej nauczycielce, która po latach nie tylko przyznała się do swoich błędów, ale także zaczęła edukować lokalne społeczeństwo w zakresie wiedzy o społeczności LGBTQ+ - 11 czerwca o 17:10;- odcinek programu o tęczowych rodzinach - 14 czerwca o 23:25.Na widzówczekają:- program, w którym kamera towarzyszy piątce młodych osób artystycznych drag w przygotowaniach do ich pierwszego balu - w niedziele o 20:00, od 4 czerwca;- zabawna seria dokumentalna, która opowiada o zapomnianych w historii bohaterach, królach i królowych ze społeczności LGBTQ+ - w niedziele o 21:00, od 11 czerwca;- serial śledzący burzliwą historię miłosną dwóch kobiet, które po latach od rozstania wpadają na siebie podczas kontroli na lotnisku - w niedziele o 22:00, od 4 czerwca;- czyli ulubione drag queens Ameryki biorące pod lupę wizerunek bohaterek programu i odmieniające je nie do poznania - w soboty o 11:00;- czyli przygody Trixie Mattel, zwyciężczyni programu RuPaul's Drag Race All Stars, która remontuje i przygotowuje się do otwarcia własnego motelu - od poniedziałku do piątku o 19:00;- projektanci wnętrz, Nate Berkus i jego mąż Jeremiah Brent godzą rolę ojców z pracą zawodową i spieszą na ratunek ludziom, którzy zdecydowali się na remont domów oraz mieszkań - od poniedziałku do piątku o 19:00;- program śledzi losy Kayli i Shane'a, którzy muszą zrzucić sporą liczbę zbędnych kilogramów, aby mogli zakwalifikować się do operacji zmiany płci. - w soboty o 18:00, od 17 czerwca;- program o świeżo zaręczonych Whitney i DeeDee, które starają się pogodzić wychowywanie siedmiorga dzieci i planowanie wymarzonego ślubu - w niedziele o 21:00, od 4 czerwca;- w którym Jacek Jelonek szuka swojego wymarzonego partnera wśród 13 singli w willi w słonecznej Hiszpanii - w poniedziałki, środy, czwartki i piątki o 24:00, od 12 czerwca;- odcinki programu, w którym styliści pomogą pannom młodym ze społeczności LGBTQ+ znaleźć idealną suknię ślubną - w niedziele o 11:00;- odcinki programu, które śledzą losy chorobliwie otyłych osób ze społeczności LGBTQ+ w ich walce o powrót do zdrowia - w soboty o 16:00.Inicjatywy przygotowane dla zespołu TVN WBD w ramach celebracji Pride Month promują różnorodność, przeciwdziałają dyskryminacji oraz umacniają kulturę otwartości i akceptacji. Wśród nich są m.in. warsztaty edukacyjne, artystyczne czy tworzenie biblioteki książek o szeroko pojętej różnorodności w głównej siedzibie organizacji w Warszawie.Pierwsze spotkanie inaugurujące Miesiąc Dumy w TVN WBD odbędzie się z Maćkiem Przygodą - uczestnikiem "Prince Charming: Polska", pierwszego randkowego reality show z osobami LGBTQ+ w Polsce. Podzieli się swoimi życiowymi doświadczeniami, wyjaśni pojęcia z zakresu płci oraz orientacji seksualnej, a także przedstawi historię buntu Stonewall, czyli wydarzenia powszechnie uznawanego za najważniejsze dla społeczności LGBTQ+.Podczas jednej z czerwcowych Sharing Sessions - czyli spotkań zespołu TVN WBD mających na celu wymianę wiedzy i doświadczeń - Tomasz-Marcin Wrona, dziennikarz tvn24.pl, kulturoznawca i autor cyklu tekstów "Wybór Wrony" opowie o inkluzywności, która obejmuje język, zachowania i postawy. Kontynuacją Sharing Session będzie interaktywne spotkanie z Tomaszem-Marcinem: "Inkluzywność w praktyce, czyli jak uniknąć obojętności".Zespół TVN WBD spotka się także z osobami tworzącymi polską kulturę ballroomową, które przedstawią jej historię oraz znaczenie dla queerowej społeczności. Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu dowie się skąd wziął się voguing - taniec znany ze słynnego teledysku Madonny do piosenki "Vogue".W firmie zorganizowany zostanie również warsztat, podczas którego wyjaśnione zostaną symbole społeczności LGBTQ+. W części praktycznej spotkania osoby biorące w nim udział wspólnie uszyją kolorowe flagi z materiałów z drugiej ręki. Razem stworzą bezpieczną przestrzeń, w której każdy - bez względu na poziom zaawansowania - przygotuje swój queerowy lub sojuszniczy emblemat.Krakowski zespół TVN WBD podczas twórczych warsztatów będzie mógł dowiedzieć się, w jaki sposób tworzenie kolaży analogowych może pomóc wyrazić ich tożsamość i odkryć twórczy potencjał drzemiący w każdym z nich. Uczestnicy spotkania wspólnie wykorzystają pojęcia takie jak queer, duma i sojusznictwo oraz stworzą prace, które oprawione w ramy zasilą ich domowe galerie sztuki.Wewnątrz organizacji zostanie poruszony także temat dzieci ze społeczności LGBTQ+ oraz ich rodziców. Spotkanie pt. "Jak rozmawiać z dziećmi o różnorodności? W jaki sposób książki mogą pomóc nam w tym dialogu?" poprowadzą Justyna Suchecka oraz Piotr Jacoń - dziennikarze TVN WBD, aktywnie wspierający osoby LGBTQ+.Wewnętrzna grupa pracownicza TVN WBD "Diversity & Pride" podczas Miesiąca Dumy zainauguruje pracę nad inicjatywą otwartej biblioteczki, dostępnej dla wszystkich w organizacji, w której znajdą się pozycje dotyczące LGBTQ+, różnorodności, zdrowia psychicznego i wielu innych tematów bliskich wartościom organizacji. Biblioteka będzie doskonałym uzupełnieniem pokoju relaksu, czyli jednej z wielu zrealizowanych inicjatyw pracowniczych w TVN WBD.