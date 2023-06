Subskrypcje rp.pl dla studentów oraz kadry Akademii Leona Koźmińskiego

Łukasz Szewczyk

• "Rzeczpospolita" rozpoczyna współpracę z Akademią Leona Koźmińskiego

• W ramach podpisanego porozumienia od czerwca 2023 roku studenci oraz kadra Akademii będą mieli pełny dostęp do treści serwisu rp.pl.

• Partnerem akcji jest program mentoringowy InCredibles Sebastiana Kulczyka.

- podkreśla prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego. -- dodaje.Akademia Leona Koźmińskiego od lat stawia na dostęp do aktualnych informacji z Polski i świata dla swoich studentów oraz kadry akademickiej i administracyjnej. Kolejnym krokiem w drodze do realizacji tego celu jest porozumienie zawarte między uczelnią a wydawcą "Rzeczpospolitej", dające społeczności akademickiej bezpłatny dostęp do szerokiego pakietu treści rp.pl. Subskrypcja dla społeczności Akademii Leona Koźmińskiego obejmuje pakiet zawierający zarówno pełny dostęp do treści rp.pl (w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl), jak i treści tygodników prawnych oraz specjalistycznych serwisów.- powiedział Maciej Maciejowski, prezes zarządu Gremi Media.Partnerem akcji jest program mentoringowy InCredibles Sebastiana Kulczyka, będący najbardziej wszechstronnym i długofalowym programem budowy kompetencji oraz promocji młodych polskich przedsiębiorców. Oparty jest na autorskiej formule "szytych na miarę" warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z mentorami, potencjalnymi klientami, inwestorami oraz uznanymi praktykami biznesu. W ramach działalności InCredibles współtworzy specjalistyczne raporty, debaty, publikacje oraz patronuje wydarzeniom edukacyjnym.