Isle of Man TT do zobaczenia w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Od 1907 roku Wyspa Man regularnie staje się jednym wielkim torem wyścigowym.

• Na Mountain Course po raz sto drugi odbywa się Isle of Man TT

• Po raz kolejny relacje z brytyjskiej wyspy oglądać będzie można na antenie Motowizji.

Obecnie rywalizacja podczas Isle of Man TT przypomina w dużym stopniu oryginalny format tej imprezy. Motocykliści nie jadą ze startu wspólnego, tylko są puszczani co dziesięć sekund i muszą w jak najszybszym czasie pokonać wyznaczony dystans.Do pokonania jest ponad sześćdziesięciokilometrowa pętla wijąca się przez drogi publiczne brytyjskiej wyspy. Sama nitka jest w niemalże identycznej wersji od lat '60 minionego wieku. O zwycięstwa walczy się w sześciu kategoriach różniących się typem startujących maszyn - Supersport TT, Sidecar TT, Superbike TT, Superstock TT, Supertwin TT oraz królewskiej Senior TT.Wakacyjne miesiące z Isle of Man TT to już tradycja na antenie Motowizji. Kibice rok rocznie tłumnie oglądają relacje oraz dokumenty związane z tymi zawodami.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Tegoroczne programy związane z Isle of Man TT będą emitowane od przyszłego wtorku, 6 czerwca, co tydzień o 23:30. Komentować je będzie jeden z najbardziej znanych i cenionych dziennikarzy związanych z wyścigami motocyklowymi w Polsce Michał Fiałkowski.