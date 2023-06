KSW Colosseum 2 i Grand Prix Hiszpanii na Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Święto MMA w Viaplay. W sobotę (3 czerwca) na PGE Narodowym odbędzie się XTB KSW Colosseum 2

• Dla kibiców wyścigów ósma runda najszybszej serii wyścigowej świata odbędzie się w Hiszpanii.

XTB KSW Colosseum 2, drugie największe wydarzenie w historii europejskiego MMA.mW walce wieczoru zmierzą się Mamed Khalidov i Scott Askham. Będzie to trzeci pojedynek tych zawodników, do tej pory obaj zanotowali po jednym zwycięstwie. W sobotni wieczór przekonamy się, który z fighterów ostatecznie udowodni swoją wyższość nad rywalem.Do ich pojedynku po raz pierwszy doszło w grudniu 2019 roku podczas gali KSW 52. Fenomenalnie walczący Askham pozostawał wówczas niepokonany w KSW i był na fali czterech wygranych z rzędu. Anglik zasłynął swoimi potężnymi kopnięciami, w starciu z Khalidovem zdecydowanie skupił się na walce parterowej. Na przestrzeni wszystkich rund dominował nad rywalem na macie i nie dawał mu szans na rozwinięcie skrzydeł w stójce. W ten sposób po raz kolejny udowodnił, że nie ma dla niego przeciwników nie do pokonania i wygrał z utytułowanym przeciwnikiem na pełnym dystansie. Tym samym został drugim w historii zawodnikiem, który pobił w KSW Khalidova.Do rewanżu doszło rok później. W październiku roku 2020 panowie spotkali się ponownie w okrągłej klatce podczas gali KSW 55. Zderzenie Askhama z Khalidovem było nie tylko walką wieczoru gali w Łodzi, ale też bojem mistrzowskim o pas wagi średniej, którego posiadaczem był wówczas Anglik. Tym razem jednak Mamed nie dał najmniejszych szans rywalowi i błyskawicznie znokautował go pięknym kopnięciem z wyskoku. Po tym ciosie Scott padł na matę, a Khalidov właśnie tam dokończył ciosami dzieła zniszczenia. Tym samym powrócił na tron wagi średniej organizacji KSW i udowodnił, że nadal ma w sobie ten błysk, którym przez lata zachwycał kibiców.Po drugiej walce sportowe drogi obu zawodników rozeszły się. Anglik przez długi czas borykał się z kontuzjami i nie wrócił do rywalizacji. Khalidov zdecydował się natomiast na starcie z Roberto Soldiciem i utracił w nim mistrzowski tytuł. W kolejnym boju stanął do walki z inną legendą okrągłej klatki, Mariuszem Pudzianowskim i szybko rozprawił się z byłym strongmanem.Khalidov po raz drugi wystąpi na gali Colosseum. W roku 2017 na PGE Narodowym zmierzył się z Borysem Mańkowskim i wygrał. Teraz chce powtórzyć ten sukces i zapowiada, że da z siebie wszystko, bo właśnie walki na najwyższym sportowym poziomie są dla niego największą motywacją. Askham po długiej przerwie od startów zapowiada, że wraca wygłodniały i gotowy. Przez kilka miesięcy przygotowywał się do konfrontacji z Mamedem w American Top Team, jednym z najlepszych klubów na świecie. Niezwykle trudno przewidzieć, co może wydarzyć się w tej walce, jednak jedno jest pewne - nie zabraknie w niej emocji.Drugą walką wieczoru gali XTB KSW Colosseum 2 będzie starcie o pas wagi lekkiej pomiędzy panującym od ponad dwóch lat w tej kategorii Marianem Ziółkowskim, a mistrzem wagi piórkowej i tymczasowym czempionem kategorii lekkiej, Salahdine'em Parnasse'em.To starcie wisiało w powietrzu od wielu miesięcy. Marian Ziółkowski i Salahdine Parnasse znaleźli się na kursie kolizyjnym, który musiał doprowadzić do ich zestawienia. Początkowo panowie mieli zawalczyć w listopadzie zeszłego roku, ale kontuzja Ziółkowskiego sprawiła, iż walka się nie odbyła. Dziś obaj zawodnicy mówią, że widać tak miało być, aby mogli ostatecznie stoczyć swój pojedynek podczas największego wydarzenia KSW, gali na PGE Narodowym.Marian Ziółkowski ma za sobą bardzo bogatą karierę w świecie MMA. Zawodowo walczył już 35 razy, a rywalizuje od roku 2011. Po ponad dwunastu latach kariery popularny "Golden Boy" zasiada na szczycie wagi lekkiej KSW i wydaje się być zawodnikiem nie do pokonania. Z każdą walką staje się lepszy i z każdą obroną pasa nabiera coraz większej pewności siebie. Marian tytuł zdobył w grudniu 2020 roku, kiedy to rozbił efektownie Romana Szymańskiego i zdobył bonus za najlepszy nokaut wieczoru. W kolejnych walkach pas próbowali mu odebrać: Maciej Kazieczko, Borys Mańkowski i Sebastian Rajewski. Żadnemu nie udała się jednak ta sztuka.Z kolei Salahdine Parnasse jest o siedem lat młodszy od Polaka. Zawodową karierę rozpoczął cztery lata później i ma na swoim koncie o siedemnaście stoczonych pojedynków mniej. Nie zmienia to jednak faktu, że jest uważany za jeden z największych europejskich talentów w mieszanych sztukach walki. W całej karierze przegrał tylko raz, a szesnaście razy gromił swoich rywali. W KSW toczy pojedynki od roku 2017. Ma za sobą dziesięć walk w okrągłej klatce, w której jeszcze nigdy żaden Polak nie dał mu rady. Parnasse pokonał wszystkich największych zawodników swojej kategorii wagowej. Sile jego umiejętności ulegli: Łukasz Rajewski, Artur Sowiński, Marcin Wrzosek, Roman Szymański, Ivan Buchinger, Filip Pejić, Daniel Rutkowski i Sebastian Rajewski.Jedynie Daniel Torres dał radę Francuzowi i wygrał z nim w styczniu 2021 roku na gali KSW 58. Parnasse od początku uważał jednak, że to był tylko wypadek przy pracy i jeszcze w tym samym roku zrewanżował się rywalowi. Mając na biodrach pas wagi piórkowej Salahdine zapragnął drugiego tytułu i w zeszłym roku go zdobył. Po tym jak Marian Ziółkowski musiał wycofać się z pojedynku z Francuzem na gali KSW 76, w jego miejsce wszedł Sebastian Rajewski, a na szali starcia pojawił się tymczasowy pas wagi lekkiej. Parnasse wygrał ten bój przed czasem i wywalczył drugi mistrzowski tytuł. Teraz jednak będzie chciał zdobyć pełnoprawny pas i już oficjalnie zasiąść na tronie wagi lekkiej.Ziółkowski otwarcie mówi o tym, że zbliża się najcięższe wyzwanie w jego karierze, na które jest zresztą gotowy. Tymczasem Francuz liczy na to, że zdobycie drugiego pasa pozwoli mu na stałe zapisać się złotymi zgłoskami w historii organizacji KSW.Dodatkową atrakcją dla fanów będzie wielce wyczekiwane starcie Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką. To właśnie zestawienie byłego mistrza świata strongman, z byłym pretendentem do pasa mistrzowskiego w boksie zawodowym sprawiło, że karta walk XTB KSW Colosseum jeszcze bardziej skupiła na sobie uwagę mediów oraz kibiców.Mariusz Pudzianowski jest dziś jednym z najbardziej doświadczonych zawodników KSW. W swoim rekordzie ma stoczonych blisko 30 pojedynków. Podczas czerwcowej gali po raz drugi wejdzie do klatki rozstawionej na PGE Narodowym. W roku 2017 "Pudzian" zmierzył się na gali Colosseum z Tyberiuszem Kowalczykiem. Starcie potrwało niecałe dwie rundy, w trakcie których Mariusz brutalnie rozbił przeciwnika. Teraz siłacz z Białej Rawskiej będzie chciał powtórzyć ten sukces i jednocześnie powrócić na drogę zwycięstw po przegranej, którą zanotował w starciu z Mamedem Khalidovem. Przed tym starciem 'Pudzian' był na fantastycznej fali sześciu wygranych z rzędu i pokonał tak znanych zawodników jak Łukasz Jurkowski czy Michał Materla.Artur Szpilka jest na początku swojej drogi w MMA, ale nie można zapominać o pokaźnym bagażu pięściarskich doświadczeń, który wniósł do nowej dla siebie dyscypliny sportu. W roku 2016 walczył o pas mistrza świata WBC królewskiej kategorii wagowej, a na swoim koncie ma zwycięstwa nad tak znanymi pięściarzami jak: Tomasz Adamek, Mariusz Wach czy Mike Mollo.W MMA "Szpila" stoczył do tej pory dwa pojedynki i obaw wygrał przed czasem. Teraz też wierzy w zwycięstwo i solidnie się do niego przygotowuje. Zanim Artur zdecydował się na zestawienie z Mariuszem, wyleczył kontuzję pleców, z którą zmagał się od pewnego czasu. Może więc teraz trenować na pełnych obrotach i czerpać wiedzę od najlepszych w tej branży. Przygotowując się do starcia Szpilka trenował między innymi z Mamedem Khalidovem na macie olsztyńskiego Arrachionu.- zapowiada przed walką Pudzianowski, patrząc Szpilce prosto w oczy.Początek XTB KSW Colosseum 2 w sobotę (3 czerwca) o godz. 19:00, transmisja tylko na Viaplay.Formuła 1 przenosi się z Monako do Barcelony i wszystko wskazuje na to, że podobnie jak przed tygodniem, również podczas Grand Prix Hiszpanii kierowcy i ich zespoły będą musieli mierzyć się z nienajlepszymi warunkami pogodowymi. Prognoza pogody na nadchodzący weekend pokazuje bowiem, że istnieje możliwość wystąpienia opadów na torze we wszystkie trzy, wyścigowe dni.Poprzednie wyścig rozgrywany na ulicach Monte Carlo w strugach deszczu, zakończył się zwycięstwem Maxa Verstappena, który do 39 punktów powiększył swoją przewagę w mistrzostwach kierowców nad kolegą z zespołu Sergio Perezem, po tym jak Meksykanin zaprzepaścił swoje szanse na dobry wynik wypadkiem w kwalifikacjach. Holender uzbierał do tej pory 144 punkty, drugi Perez ma ich 105. Po piętach depcze mu Alonso, który w Monaco finiszował jako drugi i zgromadził na swoim koncie 93 oczka.W klasyfikacji konstruktorów również Aston Martin pozostaje najbliższym rywalem Red Bulla, choć w tym przypadku przewaga jest 'Czerwonych Byków' jest już bardzo wyraźna. Zespół z Milton Keynes, z 249 punktami, w zasadzie już na początku sezonu zdominował rywali. Drugi w zestawieniu Aston Martin uzbierał ich bowiem "tylko" 120 punkty, trzeci Mercedes ma ich 119, a czwarte Ferrari 90. Pozostałe zespoły w stawce od wspomnianej czwórki dzieli już przepaść.Fernando Alonso z pewnością marzy o triumfie na rodzimym torze, ale z drugiej strony realnie ocenia obecną sytuację. "Nie sądzę, abyśmy mogli walczyć o zwycięstwo, powiedzmy to sobie jasno. Red Bull dominuje od początku sezonu i nie widzę powodu, dla którego w Barcelonie nie mieliby dążyć do podwójnego triumfu. Ale zobaczmy też, co możemy zrobić. Podczas wyścigu może wydarzyć się wszystko" - zaznacza popularny 'Nando'.Hiszpan będzie miał po swojej stronie publiczność i podkreśla, że kibice zawsze dają mu "specjalną energię", kiedy ściga się w domu. Jednak w sytuacji, kiedy Mercedes nie przetestował jeszcze w pełni swojego zmodernizowanego bolidu, a Ferrari przywiezie do Barcelony szereg nowych części, Alonso wie, że będzie musiał dać z siebie wszystko, aby wyprzedzić ścigających go Lewisa Hamiltona i George'a Russella z Mercedesa oraz swojego rodaka Carlosa Sainza i Charles'a Leclerca z Ferrari, jednocześnie nie spuszczając oka Verstappena i Pereza. Jeśli jednak nadarzy się okazja do zwycięstwa, nikt nie wątpi w to, że Alonso będzie w stanie wykorzystać swoją szansę.Tymczasem lider i obrońca tytułu jest skoncentrowany na osiągnięciu jak najlepszego wyniku w każdym kolejnym Grand Prix™. "Wiemy wszyscy, że sezon jest bardzo długi i jeżeli chcesz odnieść sukces, musisz być bardzo konsekwentny od pierwszego do ostatniego wyścigu. Nie możesz sobie pozwolić na błędy, zwłaszcza gdy dominujesz jako zespół, a twoim najgroźniejszym rywalem jest twój kolega z zespołu" - analizuje na chłodno Max Verstappen.Circuit de Barcelona-Catalunya to bardzo zróżnicowany tor, z różnego typu zakrętami, a także wyraźnymi różnicami poziomów. Główna prosta liczy nieco ponad kilometr, a reszta nitki toru jest już bardzo kręta. W pierwszych dwóch sektorach dominują szybkie zakręty, a w trzecim wolne lub szybkie w zależności od stosowanej konfiguracji. Obiekt wymaga samochodu, który ma dobrą przyczepność aerodynamiczną i mechaniczną. Bardzo ważne jest zarządzenie ogumieniem, bo szybkie zakręty bardzo obciążają opony, dlatego zwykle dostawcy decydują się na użycie tych z najtwardszych mieszanek.Tor jest zlokalizowany w niewielkiej miejscowości Montmeló nieopodal Barcelony. Stolica Katalonii ujęta jest w oficjalnej nazwie obiektu od 2013 roku, kiedy to miasto podpisało stosowną umowę sponsorską. Circuit de Barcelona-Catalunya jest jednym z najbardziej obleganych torów na świecie, regularnie odbywają się na nim wyścigi najróżniejszych serii samochodowych i motocyklowych, organizowane są także testy. Jest on obecny w kalendarzach większości liczących się serii wyścigowych w Europie.Za komentarz podczas sobotniej sesji kwalifikacyjnej oraz niedzielnego wyścigu o Grand Prix Hiszpanii odpowiadać będą Michał Gąsiorowski i Mikołaj Sokół. O najnowszych doniesieniach z Katalonii informować będzie Maciej Jermakow.Studio poprowadzi Aldona Marciniak, a jego gośćmi będą najlepsi dziennikarze i eksperci sportów motorowych w Polsce: Bartosz Budnik, Robert Smoczyński i Bartosz Pokrzywiński oraz Patryk Sokołowski, były inżynier aerodynamiki w zespołach F1 (m.in. McLaren Racing i Scuderia Ferrari).Formula 1 Grand Prix de Monaco 2023 - plan transmisji na Viaplay:Piątek (2 czerwca):• godz. 13:15-15:45 pierwszy trening F1• godz. 14:55-16:05 kwalifikacje F3• godz. 15:50-17:00 kwalifikacje F2• godz. 16:45-19:15 drugi trening F1Sobota (3 czerwca):• godz. 10:25-12:00 sprint F3• godz. 12:15-14:40 trzeci trening F1• godz. 14:10-15:40 sprint F2• godz. 16:00-17:55 studio i kwalifikacje F1Niedziela (4 czerwca):• godz. 09:50-11:15 wyścig F3• godz. 11:20-13:00 wyścig F2• godz. 13:25-19:00 studio i wyścig F1Poniedziałek (5 czerwca):• godz. 17:30-19:30 magazyn F1