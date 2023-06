"Mała władza". Nowy podcast TOK FM

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (5 czerwca 2023 roku) swoją premierę będzie miał pierwszy odcinek nowego podcastu TOK FM - "Mała władza", autorstwa Andrzeja Andrysiaka.

Jak funkcjonuje lokalny samorząd? PR ma bardzo dobry, ale rzeczywistość odstaje. W debacie publicznej o samorządzie mówi się albo dobrze, albo wcale. Tak naprawdę rzeczywistość samorządowa to w Polsce tabu. Zbyt wiele splata się tu interesów politycznych, by się nad nią pochylać. Andrzej Andrysiak wyruszył z mikrofonem w drogę po Polsce lokalnej. Odwiedził osiem miejsc, by opowiedzieć historie, które obrazują mechanizmy funkcjonowania władzy na poziomie lokalnym: relacje z obywatelami, biznesem, władzą państwową itp. Każda historia to odrębna opowieść o małej władzy.Pierwszy odcinek podcastu będzie dostępny dla wszystkich na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM. Dodatkowo, zostanie wyemitowany na antenie Radia TOK FM w poniedziałek, po godz. 20:00 w audycji "Mikrofon TOK FM". Kolejnych odcinków posłuchają wyłącznie subskrybenci TOK FM Premium.