Iwona Kutyna dziennikarką Radia Zet

Łukasz Szewczyk

• Iwona Kutyna wzmacnia zespół działu informacji Radia ZET.

• Od 3 czerwca będzie redaktorką wydania "Wiadomości"

Iwona Kutyna przygodę z mediami rozpoczęła trzy dekady temu w tarnobrzeskim Radiu Leliwa. Do telewizji trafiła kilka lat później. Tej uczyła się w TVN24. Pracowała w "Wydarzeniach" Polsatu i prowadziła "Panoramę" w TVP2. Przez kilka lat była związana z TVP Info. Przez cały ten okres nie rozstawała się z radiem. Można ją było usłyszeć na antenach Radia Kolor, Radia Plus, czy Programach I i IV Polskiego Radia, a od 2019 roku prowadzi audycje w Chillizet. Od 2016 do 2022 roku pracowała w portalu Onet, gdzie była gospodynią m.in. programu "Onet rano".Wieczorami niezmiennie będzie prowadzić swoją autorską audycję "Same przyjemności" w Chillizet, w której rozmawia z przedstawicielami rozmaitych dziedzin kultury.